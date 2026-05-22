VfB Ginsheim nimmt die Kür gegen SV Fürth absolut ernst

Der SV 07 Geinsheim möchte in den verbleibenden Spielen unbedingt Punkten. Dabei wird die Aufgabe am Samstag (15 Uhr) keine leichte, denn das Team muss beim Tabellenvierten FC Fürth antreten. Abwartend wird Geinsheim sich die Tabellenkonstellation ansehen, denn ursprünglich war der jetzige 12. Tabellenplatz auch der Relegationsrang. Durch die Abstiegsregelungen der Verbandsliga und den möglichen Rückzug von Konkurrenten könnte sich hier aber noch etwas zugunsten des SV 07 verschieben. Dennoch möchte das Team bestenfalls aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern und dazu wären drei Punkte am Wochenende wichtig. Die beiden letzten Begegnungen der Mannschaften entschieden die Geinsheimer aber jeweils für sich – sollte dies wieder gelingen hat das Team die Chance den Klassenerhalt sogar direkt und ohne Relegationsspiele zu erreichen, während es für die Gastgeber nur noch um Platz drei der Abschlusstabelle der Gruppenliga geht.