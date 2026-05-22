VfB Ginsheim nimmt die Kür gegen SV Fürth absolut ernst

Kreis Groß-Gerau. Nachdem die Meisterschaft der Gruppenliga entschieden ist und der VfB Ginsheim diese kräftig gefeiert hat, steht am Samstag (15 Uhr) auf heimischem Platz die Kür gegen den SV Fürth auf dem Programm. „Wir haben zwar die Meisterschaft bereits gewonnen und noch zwei Saisonspiele zu absolvieren, aber wir werden auf keinen Fall diese Spiele nicht mehr ernst nehmen. Für den SV Fürth geht es noch um etwas im Abstiegskampf und wir wollen uns auf keinen Fall Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen“, so die Ankündigung von Ginsheims Trainer Jonas Schuster hinsichtlich dieser Partie. Fürth wird sicher in Bestbesetzung antreten, denn für das Team geht es noch darum die letzte Chance auf den Platz in der Abstiegsrelegation zu wahren und den direkten Abstieg zu verhindern. Das Hinspiel gewannen die Ginsheimer mit 3:0.
Am Samstag muss Dersim Rüsselsheim bei Viktoria Griesheim (15 Uhr) antreten. Für beide Teams geht es um nicht mehr viel. Dersim kann den erhofften Aufstiegsrelegationsplatz nach der Niederlage der Vorwoche gegen Tabellenführer Ginsheim nicht mehr erreichen, Griesheim belegt derzeit Platz zehn und müsste schon in den verbleibenden beiden Spielen sehr viel Pech (und die Konkurrenz alle Spiele gewinnen) haben, um noch auf den Relegationsrang abzurutschen. Dabei hat Griesheim natürlich mehr zu verlieren als die Rüsselsheimer, haben sie doch schon mit der Verpflichtung eines Verbandsliga-Quartetts des VfR Groß-Gerau die Weichen für die kommende Saison gestellt und müssten nun bestenfalls mit einem Erfolg gegen Dersim den Klassenerhalt auch mathematisch perfekt machen. Das Hinspiel endete 4:1 für die Rüsselsheimer, die sicher die drei Punkte nicht kampflos der Viktoria überlassen werden.
Der SV 07 Geinsheim möchte in den verbleibenden Spielen unbedingt Punkten. Dabei wird die Aufgabe am Samstag (15 Uhr) keine leichte, denn das Team muss beim Tabellenvierten FC Fürth antreten. Abwartend wird Geinsheim sich die Tabellenkonstellation ansehen, denn ursprünglich war der jetzige 12. Tabellenplatz auch der Relegationsrang. Durch die Abstiegsregelungen der Verbandsliga und den möglichen Rückzug von Konkurrenten könnte sich hier aber noch etwas zugunsten des SV 07 verschieben. Dennoch möchte das Team bestenfalls aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern und dazu wären drei Punkte am Wochenende wichtig. Die beiden letzten Begegnungen der Mannschaften entschieden die Geinsheimer aber jeweils für sich – sollte dies wieder gelingen hat das Team die Chance den Klassenerhalt sogar direkt und ohne Relegationsspiele zu erreichen, während es für die Gastgeber nur noch um Platz drei der Abschlusstabelle der Gruppenliga geht.
Zwei Siege in Folge wären ein großes Erfolgserlebnis für die SKV Büttelborn. In der Vorwoche wurde der TSV Seckmauern mit 5:4 geschlagen, nun muss die SKV allerdings am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten VfR Fehlheim antreten. Ganz chancenlos sind die Büttelborner dabei jedoch nicht. Denn einmal hat sich das Team im Saisonverlauf verbessert, des Weiteren ging das Hinspiel 2:2 aus und niemand weiß wie sehr sich Fehlheim schon für die schweren Aufstiegs-Relegationsspiele schonen wird und daher eher Akteure aus der zweiten Reihe aufbietet. Die SKV kann jedenfalls ohne Druck antreten und darauf hoffen mit einem Sieg die Rote Laterne der Gruppenliga noch nach Alsbach abzugeben.