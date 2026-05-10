VfB Ginsheim mit 8:1-Ausrufezeichen gegen Bensheim

Vielleicht mit ein wenig Wut im Bauch wegen der Niederlage im Kreispokalfinale trat Ginsheim an und Bensheim hatte zu leiden. Dabei war Can Cemil Özer mit sechs der acht Ginsheimer Toren der Matchwinner. "Die schnelle Führung durch Can Özer hat uns Sicherheit gegeben. Anschließend hatten wir viel Ballbesitz und konnten das Ergebnis in die Höhe schrauben. Nur die einzige große Chance von Bensheim war drin, da war die Messe aber schon gelesen", sagte Ginsheims Trainer Jonas Schuster. So machte er genau das, was zahlreiche Trainer in seiner Situation machen: wechselte zum zweiten Durchgang mit der 5:0 Führung im Rücken durch und schonte einige seiner Akteure. "Wir haben eine anstrengende englische Woche vor uns. Am Mittwochabend müssen wir im Nachholspiel in Griesheim antreten, am Sonntag dann zum Spitzenspiel gegen Dersim. Da war es gut, dass wir ein wenig unsere Kräfte schonen konnten."