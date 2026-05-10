VfB Ginsheim mit 8:1-Ausrufezeichen gegen Bensheim

Kreis Groß-Gerau. Kaum mehr zu nehmen ist dem VfB Ginsheim die Meisterschaft in der Gruppenliga. Der VfB setzte im Heimspiel gegen Bensheim ein echtes Ausrufezeichen und siegte 8:1. Seine Chancen auf den Platz in der Aufstiegsrelegation wahrt Dersim Rüsselsheim, hatte allerdings mehr Mühe als erwartet bei Aufsteiger Altheim. Geinsheim hatte in Ober-Roden nichts zu holen und zittert weiter im Abstiegskampf, während die SKV Büttelborn sich beim 0:1 in Groß-Bieberau teuer verkaufte.
Vielleicht mit ein wenig Wut im Bauch wegen der Niederlage im Kreispokalfinale trat Ginsheim an und Bensheim hatte zu leiden. Dabei war Can Cemil Özer mit sechs der acht Ginsheimer Toren der Matchwinner. "Die schnelle Führung durch Can Özer hat uns Sicherheit gegeben. Anschließend hatten wir viel Ballbesitz und konnten das Ergebnis in die Höhe schrauben. Nur die einzige große Chance von Bensheim war drin, da war die Messe aber schon gelesen", sagte Ginsheims Trainer Jonas Schuster. So machte er genau das, was zahlreiche Trainer in seiner Situation machen: wechselte zum zweiten Durchgang mit der 5:0 Führung im Rücken durch und schonte einige seiner Akteure. "Wir haben eine anstrengende englische Woche vor uns. Am Mittwochabend müssen wir im Nachholspiel in Griesheim antreten, am Sonntag dann zum Spitzenspiel gegen Dersim. Da war es gut, dass wir ein wenig unsere Kräfte schonen konnten."
Mehr Mühe als erwartet hatte Dersim Rüsselsheim beim Aufsteiger aus Altheim. Dabei war die Situation für die Rüsselsheimer klar, denn nur ein Sieg erhielt die Chancen auf das ausgegebene Saisonziel. Firat Tayboga brachte die Rüsselsheimer in der 21. Minute in Führung, doch Altheim spielte munter mit und wollte sich nicht kampflos ergeben. Auch nach dem Treffer von Deniz Celik war die Partie nicht entschieden, denn der Anschlusstreffer der Gastgeber sorgte noch für Zittern auf der Rüsselsheimer Seite, die inzwischen auch vom souveränen Sieg von Konkurrent Fehlheim erfahren hatten.
Auf einen Sieg hatte Geinsheim in Ober-Roden gehofft, um sich alle Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu erhalten. Doch der Verbandsliga-Absteiger hat sich in der Gruppenliga gefangen und erwies sich als zu stark für die engagiert auftretenden Geinsheimer. "Die ersten beiden Torschüsse waren drin, das hat uns aus dem Konzept geworfen", sagte der sportliche Leiter Geinsheims Stuart Martinez. "Wir kamen dann besser ins Spiel, schaffen den Anschlusstreffer und bekommen im Gegenzug das 3:1."
Wieder mit einem dezimierten Kader musste die SKV in den Odenwald reisen und erneut verkaufte sich das Tabellenschlusslicht teuer. Doch fehlte den Büttelbornern wie so oft in dieser Saison das Glück des Tüchtigen und so wollte das Tor wieder nicht fallen. Auf der Gegenseite war es nur eine Unachtsamkeit der Büttelborner Defensive, die Lukas Schreiber das einzige Tor des Tages ermöglichte (19.)