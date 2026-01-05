VfB Ginsheim: Meisterschaft und Aufstieg in Sicht

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der VfB Ginsheim. Zum Gruppenligisten hat uns Jonas Schuster, Trainer bei den Ginsheimern, folgende Informationen übermittelt.

"Fantastisch! Wir stehen wesentlich besser dar, als wir es für möglich gehalten hätten."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut lief offensichtlich die Punkteausbeute. Wir haben es auf verschiedene Arten und Weisen geschafft regelmäßig zu punkten und Spiele zu gewinnen. Teilweise sehr dominant durch sicheren Ballbesitzfußball, aber wenn das mal nicht so lief, waren wir auch bereit Attribute wie Kampf, Leidensfähigkeit und Laufbereitschaft in den Ring zu werfen.

Was lief gut und was lief schlecht?

Was eher schlecht lief war unser allgemeiner Gesundheitszustand. Wir hatten und haben viele Langzeitverletzte. Es gab kaum zwei Spiele am Stück, an denen wir mit derselben Mannschaft antreten konnten."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Samuel Andolina von Viktoria Griesheim wird sich uns anschließen und den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter anheizen. Abdel Darrah und Jerome Jampe (beide Ziel unbekannt) werden uns verlassen. Darüber hinaus hat sich Noah Grewatsch erneut das Kreuzband gerissen und wird in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Weiterhin so konstant punkten und diese sehr junge Mannschaft stetig weiterentwickeln."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird hoffentlich der VfB Ginsheim, jedoch besitzen die Verfolger SV Dersim, Riedrode, FC Fürth und Fehlheim allesamt die Qualität, jederzeit eine Siegesserie zu starten und uns noch gefährlich zu werden.

Über eine Aussage zu den Absteigern möchte ich mir keine Prognose erlauben. Natürlich drücke ich meinem Ex-Club Büttelborn die Daumen, dass sie da unten noch irgendwie rauskommen."

