VfB Ginsheim II: Auswärtsschwäche soll kaschiert werden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die zweite Mannschaft des VfB Ginsheim. Zum A-Ligisten aus Groß-Gerau hat uns Fatih Baser, Trainer bei den Ginsheimern, folgende Informationen übermittelt.

"Der Sieg am letzten Spieltag gegen den Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim hat am Ende die Stimmung noch mal deutlich nach oben gebracht, nachdem wir zwischenzeitlich einige Dämpfer hatten, die auf die Stimmung gedrückt haben."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Wir waren sehr heimstark, aber leider auch sehr auswärtsschwach. In der Heimtabelle stehen wir auf dem ersten Platz. Das macht uns stolz und gibt uns auch viel Selbstvertrauen. Aber in der Auswärtstabelle spielen wir gegen den Abstieg. Da hätten wir deutlich mehr Punkte holen müssen."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Verlassen haben uns Steven Hart (zu Hellas Rüsselsheim) und Volkan Kiran (unbekannt)."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Mit einer Siegesserie gut in die Rückrunde starten, um den Anschluss an die Spitzenplätze nicht zu verlieren."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Türk Gücü wird sich die Tabellenführung nicht mehr nehmen lassen. Für Klein-Gerau und Bauschheim sieht es aktuell schwierig aus, aber die Saison ist noch lang."

