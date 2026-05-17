VfB Ginsheim feiert Meisterschaft VfB Ginsheim jubelt, während Verfolger Dersim Rüsselsheim nach 0:2-Niederlage auch die Relegation verpasst. Geinsheim mit Kantersieg im Abstiegskampf und Büttelborn mit wildem 5:4. von Marc Sch�ler · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Meisterschaft und den Aufstieg perfekt: Beim VfB Ginsheim wird nun erst einmal gefeiert, hier freuen sich Tibor Lutz, Giuseppe Carbone, Paul Pfeffer und Benjamin Alic. Foto: Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt gemacht hat der VfB Ginsheim durch einen 2:0-Sieg bei Verfolger Dersim Rüsselsheim. Für die Rüsselsheimer doppelt bitter, denn dank des Sieges des VfR Fehlheim in Alsbach wird Dersim auch die Aufstiegsrelegation verpassen. Geinsheim feierte einen Kantersieg und ist auf Kurs Klassenerhalt, während Büttelborn gegen Seckmauern ein Lebenszeichen sendete. Durch den Rückzug der SG Wald-Michelbach steht nach dem FC Alsbach und der SKV Büttelborn der dritte Absteiger fest.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 0 2 Abpfiff Dersim hatte zunächst mehr vom Spiel, doch fehlte letztendlich das letzte Quäntchen Glück zur Führung. „Sie waren klar überlegen“, gab VfB-Trainer Jonas Schuster zu. Im zweiten Durchgang stellte sich Ginsheim neu auf und den Rüsselsheimern merkte man das kraftraubende Spiel der ersten Hälfte an. So hatte der VfB die Partie ab der 60. Minute im Griff, erzielte zwei Tore und konnte am Ende die Meisterschaft feiern. „Total egal, wie unsere Leistung war, wir feiern jetzt. Wir werden aber die kommenden Wochen noch ernst nehmen und normal antreten. Aber jetzt haben wir uns verdient, etwas die Sau rauszulassen“, freute sich der Ginsheimer Trainer.

Für die Rüsselsheimer steht nun die Erkenntnis, dass der ehemalige Trainer Sascha Amstätter die Situation nicht so schlecht einschätzte, als er den Aufstieg als zu früh bezeichnete und oben mitspielen wollte. „6:3 Torchancen, aber 0:2 Tore. Da müssen wir nicht mehr dazu sagen. Wir hatten vier hochkarätige Chancen, aber leider hat uns das Glück gefehlt“, so Cem Ilhan dazu. Tore: 0:1 Özer (69.), 0:2 Pfeffer (86.).

Dass es ein Sechs-Punkte-Spiel um den Klassenerhalt ist, merkte man am Sonntagnachmittag. Voll war der Sportplatz in Geinsheim und die Besucher wurden am Ende nicht enttäuscht. Dank einer dominanten Leistung siegten die Gastgeber verdient und belegen nun zwei Spieltage vor Saisonende den Relegationsplatz. „Wir hatten heute richtig Bock, Fußball zu spielen und haben uns den Frust der letzten Wochen von der Seele geballert. Wir haben es zu keiner Zeit anbrennen lassen“, freute sich der sportliche Leiter Stuart Martinez abschließend. Tore: 1:0 Frick (9.), 2:0 Seidel (32.), 3:0 Seidel (38.), 4:0 Finger (43., FE), 5:0 Engel (78.).