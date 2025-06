VfB Ginsheim: Ausnahmestürmer Meyer verlässt den VFB!

Trotz dieser überraschenden Entwicklung sieht Trainer Schuster hier auch eine Chance: „Der Abgang von Jaden trifft uns natürlich hart, wir verlieren hier im Offensivbereich einen absoluten Unterschiedsspieler, der auch in der Gruppenliga für 30-40 Tore gut gewesen wäre. Auf der anderen Seite bin ich aber auch total begeistert von unseren Neuzugängen, die sicherlich das Potential haben, diesen Verlust zu kompensieren!“

Neben Jaden Meyer verlassen auch Chrusch Hamidiar, Konstantin Ziegler, Onur Yap und Ronas Demirel den Verein (alle mit unbekanntem Ziel). Fabian Walter beendet seine aktive Karriere, bleibt dem Verein aber als Co-Trainer für die 1.Mannschaft erhalten. Er ersetzt somit Markus Cube, der nun weitere organisatorische Aufgaben in der sportlichen Leitung übernehmen wird. Ilyasse Attia hatte aufgrund einer langwierigen Verletzung schon vor einiger Zeit das Amt als Co-Trainer in der 1b übernommen.

Fabian Walter (links) ist hier noch am Ball aktiv, wird in der kommenden Saison jedoch ausschließlich an der Seitenlinie für den VfB Ginsheim - als Co-Trainer - engagiert sein. – Foto: Norbert Kaus - Archiv