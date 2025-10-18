🗣: VfB gewinnt an "besonderem Abend" – Drachen "stets bemüht"

Der 16. Spieltag der Landesliga Süodst. Zwischen Karlsfeld und den Drachen aus Murnau fielen sieben Tore. Der VfB Hallbergmoos gewann mit 3:1 gegen den Kirchheimer SC. Die Stimmen zu den Partien:

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »TSV 1880 Wasserburg war bis jetzt, was die Spielanlage und die Präzision in den einzelnen Aktionen angeht, unser stärkster Gegner dieser Saison. Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. In den entscheidenden Momenten waren wir sehr präsent und Julian Disterer hatte heute einen überragenden Tag und hat uns mehrfach im Spiel gehalten. Offensiv haben wir ebenfalls immer wieder Nadelstiche gesetzt. In den letzten zwanzig Minuten hatten wir sogar zwei Topchancen: Flint Kapusta scheiterte im 1‑gegen‑1 mit dem Keeper und Giacinto Sibilia zirkelte das Leder per Vollspann links oben an den Innenpfosten – das war heute ein Spiel, das den Zuschauern sicher richtig viel Spaß gemacht hat. Entsprechend sind wir mit dem Auswärtspunkt beim Tabellen‑Zweiten sehr zufrieden!«

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir haben heute Anschauungsunterricht bekommen – in Sachen Cleverness und Effektivität. Das Spiel begann denkbar ungünstig: Nach nur einer Minute kassierten wir die kalte Dusche. In der folgenden rund 20-minütigen Drangphase erspielten wir uns mehrere große Chancen und müssen in dieser Phase eigentlich den Ausgleich machen. Wie es besser geht, hat uns der Gegner dann mit dem 2:0 vor Augen geführt. Nach der Pause kamen wir stark aus der Kabine und erzielten den verdienten Anschlusstreffer. Leider gaben wir das Momentum sofort wieder aus der Hand und kassierten mit dem 3:1 die Vorentscheidung. Der weitere Spielverlauf folgte einem klaren Muster: Karlsfeld nutzte jede Gelegenheit eiskalt, während wir über weite Strecken „stets bemüht“ waren. Trotz allem rechne ich es meiner Mannschaft hoch an, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Diese Niederlage schmerzt, aber sie wirft uns nicht aus der Bahn – wir werden wieder aufstehen. Herzlichen Glückwunsch an eine starke Karlsfelder-Mannschaft!«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Man muss sagen, dass wir leider schwer in die Partie gekommen sind und in den ersten 15 bis 20 Minuten nicht an die intensive, aggressive Spielweise gegen den Ball anknüpfen konnten, die wir vergangene Woche gegen Aubing gezeigt haben. Ab dem Traumtor aus der Distanz von Flo (Florian) Schmuckermeier zum 1:0 waren wir jedoch in den Zweikämpfen wieder sehr präsent und gierig, sodass wir die Partie fortan klar dominierten. Vor der Pause konnten wir durch Tobi (Tobias) Krause nachlegen. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte David Küttner mit einem sehenswerten Treffer das wichtige, vorentscheidende 3:0. Beide Tore entstanden durch überragende Tiefenläufe und stark gespielte Zuspiele – das macht die Mannschaft seit Wochen richtig gut. Zwischen der 20. und 60. Minute war das insgesamt ein sehr starker Auftritt von uns. Mit den letzten 20 bis 25 Minuten können wir hingegen nicht wirklich zufrieden sein, da wir unser Spiel, das uns auszeichnet, nahezu eingestellt haben. So kam Kirchheim, das personell sicher angeschlagen war, besser in die Partie, übernahm mehr Spielkontrolle und hat sich bis zum Schluss nicht aufgegeben. Mit dem Sieg konnten wir unsere Heimstärke erneut unter Beweis stellen – es war bereits das sechste ungeschlagene Heimspiel in Folge (fünf Siege, ein Remis gegen Grünwald). Freitagabende unter Flutlicht in Hallbergmoos: Das sind in der Regel einfach besondere Abende, auf die sich die Jungs jedes Mal aufs Neue freuen. Und ab jetzt haben wir natürlich brutale Lust auf das Spiel beim Tabellenführer nächste Woche.« Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Das Spiel lässt sich einfach zusammenfassen: Erfolg ist kein Besitz, sondern das Ergebnis stetiger Investition. Heute haben wir über die gesamte Spielzeit hinweg zu wenig „bezahlt“ – zu wenig investiert in Einsatz, Konzentration und Wille. Deshalb haben wir den Lohn, sprich den Erfolg, nicht verdient. 30 von 90 Minuten reichen nicht aus, um gegen einen Gegner mit individueller Qualität zu bestehen.«