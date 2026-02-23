VfB Germania Wiesmoor und Timo Pohling gehen getrennte Wege Die Suche nach einem neuen Trainer läuft von p.s. · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Beim VfB Germania Wiesmoor ist es zu einer personellen Zäsur auf der Trainerbank gekommen: Cheftrainer Timo Pohling hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das gab der Verein offiziell bekannt.

Offenes Gespräch als Grundlage der Entscheidung Der Entscheidung war ein intensiver und offener Austausch zwischen Vereinsverantwortlichen und dem Trainer vorausgegangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die aktuelle Saison sowie die sportliche Entwicklung der Mannschaft. Gemeinsam wurde die Situation analysiert und bewertet. Im Anschluss an diese konstruktive Aufarbeitung teilte Pohling dem Verein mit, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen werde. Die Trennung erfolgt damit nicht im Affekt, sondern als Resultat einer gemeinsamen Bewertung der sportlichen Lage.

Dank für Engagement und geleistete Arbeit Der VfB Germania Wiesmoor würdigte in seiner Mitteilung ausdrücklich das Engagement und die Arbeit des scheidenden Trainers. Pohling habe sich in seiner Amtszeit mit großem Einsatz für die Mannschaft und den gesamten Verein eingebracht. Für diesen Einsatz und die geleistete Arbeit sprach der Klub seinen Dank aus. Suche nach einer Nachfolgelösung läuft an Mit dem Rücktritt beginnt für die Verantwortlichen nun die Aufgabe, zeitnah eine Nachfolgelösung zu finden. Ziel ist es, die sportlichen Ambitionen sowohl in der laufenden als auch in der kommenden Saison weiterhin fokussiert zu verfolgen und der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben.