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VfB Germania Wiesmoor setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs
Jannes Noormann und Sönke Beek rücken aus der A-Jugend in den Bezirksliga-Kader auf
Der VfB Germania Wiesmoor treibt die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 weiter voran und setzt dabei nicht nur auf externe Verstärkungen. Nach zuletzt drei Neuzugängen von außerhalb hat der Verein nun zwei Talente aus den eigenen Reihen für die erste Mannschaft angekündigt. Mit Jannes Noormann und Sönke Beek schaffen zwei Spieler aus der aktuellen Bezirksliga-A-Jugend den Schritt in den Herrenbereich.
Vor allem Sönke Beek sammelte bereits erste Erfahrungen im Männerfußball. Wie der Verein mitteilte, kam der Nachwuchsspieler schon mehrfach in der ersten Mannschaft zum Einsatz und war an zwei Siegen beteiligt. Nun soll der nächste Schritt dauerhaft folgen.
Auch für den neuen Trainer Eike Thaden passt die Entscheidung zur sportlichen Ausrichtung des Vereins. Wiesmoor setzt damit weiter auf die Förderung eigener Talente und möchte jungen Spielern frühzeitig Perspektiven im Herrenbereich eröffnen. Die beiden Nachwuchskräfte sollen sich künftig Schritt für Schritt an das Niveau der Bezirksliga heranarbeiten.