VfB Germania Wiesmoor setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs

Vor allem Sönke Beek sammelte bereits erste Erfahrungen im Männerfußball. Wie der Verein mitteilte, kam der Nachwuchsspieler schon mehrfach in der ersten Mannschaft zum Einsatz und war an zwei Siegen beteiligt. Nun soll der nächste Schritt dauerhaft folgen.

Auch für den neuen Trainer Eike Thaden passt die Entscheidung zur sportlichen Ausrichtung des Vereins. Wiesmoor setzt damit weiter auf die Förderung eigener Talente und möchte jungen Spielern frühzeitig Perspektiven im Herrenbereich eröffnen. Die beiden Nachwuchskräfte sollen sich künftig Schritt für Schritt an das Niveau der Bezirksliga heranarbeiten.