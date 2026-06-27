VfB Germania Wiesmoor setzt auf die Jugend Eilers und Sanders stoßen zur ersten Mannschaft von p.s. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Der VfB Germania Wiesmoor treibt den personellen Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran und setzt dabei verstärkt auf junge Spieler. Mit Jan-Luca Eilers und Ben Sanders stehen die nächsten Neuzugänge für die kommende Saison in der Ostfrieslandliga fest.

Die Verantwortlichen hatten nach der vergangenen Spielzeit, die von zahlreichen personellen Ausfällen geprägt war, die Notwendigkeit erkannt, den Kader breiter aufzustellen. Mit den beiden Nachwuchsspielern wird dieser Weg nun konsequent fortgesetzt. Für beide Akteure wird es die erste Saison im Herrenbereich sein. Ben Sanders rückt aus der eigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf, während Jan-Luca Eilers von der JSG Uplengen/Firrel/Hollen nach Wiesmoor wechselt.

Trainer Eike Thaden hatte bereits betont, dass er großen Wert auf die Entwicklung junger Spieler legt. Positive Erfahrungen sammelte der Verein bereits in der vergangenen Saison mit den Verpflichtungen von Jelde Meyer, Jan-Ole Martens und Sven Oejen von der benachbarten JSG, die sich nach Vereinsangaben sehr gut entwickelt haben. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die neue Generation von Nachwuchsspielern, die in diesem Sommer schrittweise in die Herrenmannschaft integriert werden sollen.