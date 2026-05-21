VfB Germania Wiesmoor holt Tom Beekmann zurück

Mit Tom Beekmann sichert sich der VfB Germania Wiesmoor einen groß gewachsenen Offensivspieler, der bereits in seiner Jugendzeit mit dem Verein verbunden war. Der 23-Jährige steht aktuell noch bei der SG Jheringsfehn/Stikelkamp/Timmel unter Vertrag und wagt im Sommer den nächsten sportlichen Schritt.

Beekmann machte in der laufenden Saison insbesondere durch seine Trefferquote auf sich aufmerksam. Mit zehn Toren ist er derzeit bester Torschütze seiner Mannschaft und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.