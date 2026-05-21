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VfB Germania Wiesmoor holt Tom Beekmann zurück
Der Bezirksligist verpflichtet einen offensivstarken Rückkehrer mit regionaler Verbindung
Der VfB Germania Wiesmoor treibt seine Personalplanungen für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 weiter voran. Mit Tom Beekmann kehrt ein ehemaliger Jugendspieler des Vereins zurück nach Wiesmoor.
Mit Tom Beekmann sichert sich der VfB Germania Wiesmoor einen groß gewachsenen Offensivspieler, der bereits in seiner Jugendzeit mit dem Verein verbunden war. Der 23-Jährige steht aktuell noch bei der SG Jheringsfehn/Stikelkamp/Timmel unter Vertrag und wagt im Sommer den nächsten sportlichen Schritt.
Beekmann machte in der laufenden Saison insbesondere durch seine Trefferquote auf sich aufmerksam. Mit zehn Toren ist er derzeit bester Torschütze seiner Mannschaft und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.
Hoffnung auf schnelle Integration
Beim VfB Germania Wiesmoor wird der Neuzugang vor allem als entwicklungsfähige Verstärkung für die Offensive gesehen. Sportlicher Leiter Christian Neumann zeigt sich überzeugt davon, dass sich Beekmann schnell in die Mannschaft integrieren und sportlich eine Bereicherung darstellen wird.
Für den Verein ist die Verpflichtung zugleich ein Beispiel für die gezielte Suche nach talentierten Spielern aus der Region. Die Rückkehr eines ehemaligen Jugendspielers passt dabei in die strategische Ausrichtung des Klubs, auf Identifikation und Entwicklungspotenzial zu setzen.