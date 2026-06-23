VfB Germania Wiesmoor holt Nachwuchstalent Naseri vom JFV Edewecht

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Der VfB Germania Wiesmoor hat kurz vor dem Start der Vorbereitung einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Ostfrieslandliga präsentiert. Mansour Naseri wechselt vom JFV Edewecht zum Absteiger aus der Bezirksliga Weser-Ems und wird künftig für die erste Herrenmannschaft des VfB auflaufen.

Der Offensivspieler aus Uplengen kommt mit einer erfolgreichen Saison im Jugendbereich nach Wiesmoor. Mit den A-Junioren des JFV Edewecht sicherte sich Naseri die Meisterschaft in der Landesliga. Zudem gewann seine Mannschaft erst kürzlich das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Niedersachsenliga gegen Olympia Laxten. Die Entscheidung fiel dabei im Elfmeterschießen.

Für den Youngster beginnt nun ein neuer Abschnitt. Direkt nach den Erfolgen im Jugendbereich steht für Naseri die erste Vorbereitung im Herrenfußball an.