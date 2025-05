VfB Germania Halberstadt verliert Leistungsträger in die Regionalliga

Beim Regionalligisten FC Eilenburg wurde der Mittelfeldspieler als erster Neuzugang präsentiert. Bereits seit den Wintermonaten sei FCE-Sportchef Stephan Hofmann mit dem Rechtsfuß im Austausch gewesen. "Wir haben uns mehrfach getroffen und sehr intensive Gespräche geführt. Nick bringt vieles mit, was wir in unserem Spiel brauchen – Schnelligkeit, Zielstrebigkeit und Kreativität“, so Hofmann. Zum Spielerprofil:

Poser war 2023 vom FSV Wacker Nordhausen nach Halberstadt gewechselt und hatte sich dort schnell als Stammkraft etabliert. Nun folgt für ihn der erstmalige Schritt in die Regionalliga. "Ich hatte auch Angebote von anderen Vereinen, aber das Vertrauen, das mir in Eilenburg vor allem von Stephan Hofmann entgegengebracht wurde, hat einfach gepasst. Die Gespräche waren super, die Rahmenbedingungen stimmen und die Chemie war sofort da", erklärte Poser. "Ich freue mich riesig, in der Regionalliga weiter an mir zu arbeiten und mich hier sportlich weiterzuentwickeln." Für den VfB Germania Halberstadt ist es dagegen ein Abgang, der gewiss schmerzt.