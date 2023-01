VfB Germania Halberstadt löst Vertrag mit Angreifer auf Regionalliga Nordost +++ Ufumwen Osawe läuft nicht mehr im Friedensstadion auf

Wenn der VfB Germania Halberstadt am nächsten Wochenende gegen den FSV Luckenwalde in die zweite Saisonhälfte startet, wird ein Angreifer nicht mehr für das Schlusslicht der Regionalliga Nordost auflaufen. Wie der Verein am Freitag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Ufumwen Osawe im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Der 24-Jährige war im Sommer 2022 vom SC Wiedenbrück zum VfB Germania gewechselt. In elf Regionalliga-Einsätzen blieb ihm ein Torerfolg verwehrt. „Ich wünsche dem Verein alles Gute im Kampf um den Klassenerhalt und möchte mich für die Zeit in Halberstadt bei allen bedanken. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, jedoch möchte ich aus privaten Gründen wieder zurück in Richtung Heimat“, wird Osawe in der Mitteilung des Vereins zitiert. Zum Spielerprofil:

>> Ufumwen Osawe

