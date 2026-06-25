VfB Gartenstadt verstärkt sich gezielt für die Landesliga-Saison

Mit Blick auf die kommende Landesliga-Saison hat der VfB Gartenstadt seinen Kader gezielt verstärkt. Sportlicher Leiter Andreas Hübner konnte mehrere erfahrene und talentierte Spieler für das neue Spieljahr gewinnen. Die Neuzugänge bringen sowohl Qualität als auch wichtige Erfahrung mit und sollen dem Team in allen Mannschaftsteilen zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen.

Für das zentrale Mittelfeld konnte der VfB mit Burak Akkaya einen defensiven Mittelfeldspieler gewinnen. Bei der TSG Rheinau galt er als Motor seiner Mannschaft und überzeugte durch Einsatzbereitschaft, Spielintelligenz und Laufstärke. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung in der Landesliga.

Erfreulich ist die Rückkehr von Arban Zahiti. Der Torhüter trug bereits in der Vergangenheit das Trikot des VfB Gartenstadt und kehrt nun vom Südwest Ludwigshafen zurück. Mit seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit zum Verein soll er eine wichtige Rolle zwischen den Pfosten übernehmen.

Mit Fabio Hechler kehrt ein weiterer ehemaliger Gartenstädter zurück. Bereits zu Verbandsliga-Zeiten war er für den VfB aktiv. Dank seiner Vielseitigkeit kann er sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturm eingesetzt werden und bringt wertvolle Erfahrung für die Offensive mit.

Die Defensive erhält mit Anton Weber zusätzliche Qualität. Der Verteidiger sammelte unter anderem bei Waldhof Mannheim II wertvolle Erfahrungen und soll mit seiner Zweikampfstärke und seinem Spielverständnis dazu beitragen, die Abwehr weiter zu stabilisieren.

Auch Julian Marquardt bringt Erfahrungen aus seiner Zeit bei Waldhof Mannheim II mit. Der kreative Offensivspieler soll insbesondere im offensiven Mittelfeld neue Akzente setzen und das Angriffsspiel des VfB beleben.

Mit Christopher Amegah von der TSG Weinheim II stößt ein vielversprechendes Talent zum Verein. Der junge Innenverteidiger soll den Konkurrenzkampf in der Defensive erhöhen und dem Trainerteam zusätzliche Optionen in der Abwehr eröffnen.

Ein bekanntes Gesicht ist auch Anthony Meckel, der vom SC Käfertal nach Gartenstadt zurückkehrt. Bereits in der Verbandsliga gehörte er zum Kader des VfB und soll nun auf den defensiven Außenbahnen wieder für Stabilität und Dynamik sorgen.

Mit Vasilis Chatziagannakis konnte der VfB Gartenstadt einen weiteren offensiven Spieler verpflichten. Der Außenspieler kommt von der TSG Weinheim und zählt aufgrund seiner enormen Schnelligkeit zu den schnellsten Spielern der Liga. Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner Fähigkeit, Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen, soll er für zusätzliche Gefahr auf den Außenbahnen sorgen und weitere Impulse im Offensivspiel des VfB setzen.

Ebenfalls zurück beim VfB ist Eigengewächs Tim Kress. Nach seiner Zeit beim SC Käfertal kehrt der Offensivspieler zu seinem Heimatverein zurück und soll mit seiner Robustheit und Torgefahr neue Impulse im Angriff setzen.

Mit diesen Verpflichtungen setzt der VfB Gartenstadt bewusst auf eine Mischung aus Rückkehrern, erfahrenen Spielern und entwicklungsfähigen Talenten.

Sechs Spieler verlassen den VfB Gartenstadt

Neben den Neuzugängen verabschiedet der Verein auch einige Spieler, die künftig neue sportliche Wege gehen werden.

Daniel Hill schließt sich zur kommenden Saison dem ASV Eppelheim an. Julius Grossmann wechselt zum SC Olympia Neulußheim, während Behzad Rezai künftig das Trikot des SV Schwetzingen tragen wird.

Mit Tom Weihbrecht verliert der VfB Gartenstadt zudem einen weiteren wichtigen Spieler. Er wird sich der TSG Weinheim anschließen und dort eine neue Herausforderung annehmen.

Zudem verlässt Patrick Obasada den VfB Gartenstadt und kehrt zu seinem Heimatverein nach Ilvesheim zurück.

Bei Canberk Cota steht das zukünftige Ziel derzeit noch nicht fest.

Mit Daniel Zahnleiter, David Wolf und Andreas Hübner beenden zudem drei langjährige VfB-Akteure ihre aktive Laufbahn. Der Verein bedankt sich herzlich für ihren Einsatz, ihre Loyalität und ihr Engagement über viele Jahre hinweg. Umso erfreulicher ist es, dass alle drei dem VfB Gartenstadt auch künftig erhalten bleiben und ihre Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen im Nachwuchsbereich sowie rund um die erste Mannschaft einbringen werden.

Der VfB Gartenstadt bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot des Vereins und wünscht ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig blickt der Verein mit großer Zuversicht auf die bevorstehende Saison.

Sportlicher Leiter Andreas Hübner zeigt sich mit den abgeschlossenen Personalplanungen sehr zufrieden: „Bei der Zusammenstellung unseres Kaders war es uns wichtig, nicht nur auf die sportliche Qualität zu achten, sondern auch auf den Charakter der Spieler. Wir wollten bewusst Spieler verpflichten, die Erfahrung mitbringen, unsere Werte teilen und teilweise bereits eine enge Verbindung zum VfB Gartenstadt haben.“

Besonders die Rückkehr mehrerer ehemaliger Gartenstädter sei ein wichtiger Faktor gewesen. „Wir legen großen Wert auf eine homogene Mannschaft, in der jeder für den anderen einsteht und sich mit dem Verein identifiziert. Es freut uns, dass wir Spieler gewinnen konnten, die stolz darauf sind, das VfB-Logo auf der Brust zu tragen und die wissen, was den Verein ausmacht.“

Mit Blick auf die kommende Saison ergänzt Hübner: „Wir möchten wieder eine starke Gemeinschaft auf und neben dem Platz schaffen. Spaß am Fußball, Zusammenhalt und die Identifikation mit dem VfB Gartenstadt sollen die Grundlage unseres Erfolgs sein. Wir sind überzeugt, dass wir dafür die richtigen Persönlichkeiten gefunden haben und freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf die neue Landesliga-Saison."

Pressemitteilung VfB Gartenstadt