VfB Gartenstadt II mit frischen Impuls

Phillip Bochinski – Foto: Bruno Nix

Der VfB Gartenstadt stellt zur Rückrunde die Weichen neu und geht mit frischem Impuls in die entscheidende Phase der Saison: Phillip Bochinski übernimmt den Posten des Trainers der zweiten Mannschaft. Der 34-Jährige soll gemeinsam mit Sven Zahnleiter als Trainerduo nicht nur den Klassenerhalt sichern, sondern vor allem die spielerische Entwicklung der noch jungen Mannschaft nachhaltig vorantreiben.

Mit Bochinski gewinnt der VfB Gartenstadt einen Trainer, der trotz seines jungen Alters bereits klare Vorstellungen und eine deutliche Philosophie mitbringt. Im Mittelpunkt steht für ihn eine klare Spielidee, die den Spielern Orientierung gibt und Stabilität verleiht. Vor allem aber soll endlich das entstehen, was der Mannschaft in der Vergangenheit oft gefehlt hat: ein echtes Teamgefüge. „Die heutige Generation an Spielern ist anders. Sie zu verstehen und ihnen dennoch die klassischen Tugenden mitzugeben, ist eine herausfordernde Aufgabe – eine Aufgabe, der ich mich gerne stelle“, erklärt Bochinski. Dabei scheut er sich nicht vor einer klaren Analyse: „Von der Qualität der Einzelspieler hat die Mannschaft das Zeug, unter den ersten sieben zu spielen. Doch Fußball steht und fällt mit dem Team – und genau daran wollen wir arbeiten.“

Bochinski bringt nicht nur neue Ideen, sondern auch eine bewegte Fußball-Vita mit. In seiner Jugend lief er für den SV Waldhof auf und galt als Spieler mit großem Potenzial. Eine frühzeitige körperliche Ausbremsung verhinderte jedoch eine längere aktive Karriere auf höherem Niveau. Für Bochinski war das zugleich der Startschuss für einen frühen Wechsel an die Seitenlinie – eine Entscheidung, die er nie bereut hat. Zuletzt war er als Trainer beim MFC Phönix tätig, wo er für ansehnlichen, offensiv ausgerichteten Fußball stand und junge Spieler kontinuierlich weiterentwickelte. Diese Qualitäten überzeugten auch die Verantwortlichen in Gartenstadt.