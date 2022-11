VfB Gartenstadt – FV 08 Hockenheim, 4:0 (4:0)

VfB Gartenstadt kam gegen die Hockenheimer zu einem klaren 4:0-Erfolg. VfB Gartenstadt setzte sich standesgemäß gegen den FV 08 Hockenheim durch.

Dominik Wallerus brachte VfB Gartenstadt in der 28. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Lars Leonhardt das 2:0 nach (40.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Wallerus seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Kurz vor der Pause traf Leonhardt für VfB Gartenstadt (42.). Nach dem souveränen Auftreten des Teams von Coach Markus Urban überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In Durchgang zwei lief Raveel Ahmad Qureshi anstelle von Alexander Henrik Eicker für die Hockenheimer auf. Bis zum Schlusspfiff durch Referee Christof Kensy betrieb der FV 08 nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von VfB Gartenstadt.

Mit dem Dreier sprang VfB Gartenstadt auf den siebten Platz der Kreisliga Mannheim. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Der FV 08 Hockenheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Mannschaft von Johann Sitnikow befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen VfB Gartenstadt weiter im Abstiegssog. Insbesondere an vorderster Front kommt das Schlusslicht nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto der Hockenheimer gehen. Der Gast musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FV 08 Hockenheim insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.