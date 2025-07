VfB Frohnhausen: Highlight-Spiel gegen RWE ein voller Erfolg

Mit einem absoluten Highlight-Spiel ist Bezirksligist VfB Frohnhausen am Dienstag in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Die Blau-Weißen, die in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gehen werden, empfingen im heimischen Sportpark am Hallo Drittligist Rot-Weiß Essen zum Kracher-Test. Gegen den amtierenden Niederrheinpokal-Sieger galt der VfB als klarer Underdog, dennoch gelang den Hausherren ein unerwarteter Torerfolg.

Der Kracher-Test gegen RWE galt bereits im Vorhinein als absolutes Highlight-Spiel für den Bizirksligisten aus Frohnhausen, schlussendlich sollten die Erwartungen auch in vollem Umfang erfüllt werden. Das Duell am Dienstag entschied der haushohe Favorit aus Essen zwar klar mit 8:1 für sich, dennoch war die Partie insbesondere für den Gastgeber ein voller Erfolg.

Nicht nur, dass dem VfB gegen den vier Ligen höher spielenden Kontrahenten sogar ein Treffer gelang, sondern auch neben dem Platz war das Highlight-Spiel ein voller Erfolg für die Frohnhausener Löwen. „Es hat einfach mega Spaß gemacht. Allein die Anfahrt, dass du bereits Zuschauer im Stadion gesehen hast, die Organisation. Dort nochmal ein Riesenkompliment an alle Ehrenamtlichen, die ein super Fest hingelegt haben“, bringt VfB-Coach Chamdin Said die Gemengelage des Bezirksligisten nach der Partie gegenüber dem RevierSport begeistert auf den Punkt.

Aber nicht nur organisatorisch gesehen können die Löwen hochzufrieden mit der Partie am Dienstagabend sein, auch sportlich hat die Said-Elf überzeugt. Zwar lässt das Endresultat einen vermeidlich einseitigen Spielverlauf vermuten, allerdings konnten die Hausherren besonders im ersten Durchgang gut dagegenhalten, gekrönt vom unerwarteten Torerfolg durch Mittelfeld-Akteur Samir Laskowski. Nach dem Wiederbeginn ging dem Underdog dann allerdings bei Temperaturen um die 35 Grad schnell die Luft aus, wodurch die Essener-Gäste sechs Treffer folgen ließen und schlussendlich mit 8:1 die Oberhand behielten. Auch hier findet Said die treffenden Worte: „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Um ehrlich zu sein war mein Ziel unter zweistellig zu kassieren, das sportliche war aber eigentlich völlig nebensächlich. Uns als Bezirksligist hat es einfach nur Spaß gemacht“, resümiert der Übungsleiter einen perfekten Auftakt in die Sommer-Vorbereitung.

Voller Vorbereitungs-Kalender

Für den VfB geht es auch in den kommenden Wochen sportlich hoch her, wenn auch nicht gegen ganz so große Namen wie RWE: Nachdem am Sonntag gleich drei Duelle gegen den AL-ARZ Essen sowie die beiden Landesligisten FC Kray und DJK Sportfreunde Katernberg anstehen, treffen die Löwen knappe zwei Woche darauf im Rahmen des Preußen Cups auf TuSEM Essen, TuS Holsterhausen und den SV Leithe.