VfB Frohhausen zeigt Reaktion auf Said-Kritik Landesliga, Gruppe 3: Abstiegsbedrohtes Team siegt 4.2 gegen Spitzenreiter Adler Union Frintrop.

Unter der Woche hatte es beim VfB Frohnhausen kräftig gebrodelt. Trainer Issam Said hatte von personellen Problemen gesprochen, dass ihm nicht alle Spieler zuhörten. Er sagte auch, dass entweder vier, fünf Spieler oder er gehen müssten ( wir berichteten hier ). Es scheint so, als habe er damit einige seiner Spieler wachrütteln wollen - und das hat offenbar auch gefruchtet. Denn der VfB besiegte am Sonntag Spitzenreiter Adler Union Frintrop schon überraschend mit 4:2.

So wichtig der Sieg auch war, er kann natürlich nur ein Anfang für den VfB sein. Denn auch nach dem dreifachen Punktgewinn steht das Team noch immer auf einem Abstiegsplatz, hat aber als Elfter nun nur noch zwei Zähler Rückstand auf den SC Reusrath, der aktuell den letzten rettenden Platz belegt. Nach der Pause am kommenden Wochenende stehen in diesem Jahr noch drei Spiele für die Said-Schützlinge an: beim Topteam DV Solingen, daheim gegen das ebenfalls starke Blau-Weiß Mintard und gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Wülfrath. Drei Spiele, aus denen Said sechs Zähler fordert, um unter dem Tannenbaum keine allzu großen Sorgen zu haben.