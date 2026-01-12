VfB Friedrichshafen: "Wir ruhen uns definitiv nicht darauf aus"

Ankommen in einer anspruchsvollen Liga
Als Aufsteiger hat sich der VfB Friedrichshafen in der Verbandsliga Württemberg schnell mit der Realität einer physisch und taktisch anspruchsvollen Spielklasse auseinandersetzen müssen. „Nach einem holprigen Start haben wir uns Spiel für Spiel gesteigert“, sagt Trainer Stephan Steinhauser. Gerade in den Bereichen „Cleverness, Zweikampfverhalten und Intensität“ habe seine Mannschaft dazugelernt und sich an die Liga angepasst. Diese Entwicklung sei Voraussetzung dafür gewesen, „gute Ergebnisse zu erzielen“. Entsprechend fällt das Zwischenfazit positiv aus: „Wir sind einerseits mit dem Tabellenstand und der Punkteausbeute, andererseits aber auch mit der Spielweise sehr zufrieden.“ Zugleich betont Steinhauser: „Wir ruhen uns aber definitiv nicht darauf aus.“
Offensive Qualität früh sichtbar
Auffällig war in der Vorrunde vor allem die offensive Ausrichtung der Friedrichshafener. „Unser Angriffsspiel hat relativ schnell gut funktioniert“, erklärt Steinhauser. Selbst gegen Spitzenteams wie Holzhausen oder Reutlingen habe man sich zahlreiche Torchancen erspielt. „Wir hatten in allen Spielen zahlreiche Torchancen“, sagt der Trainer rückblickend. Allerdings habe es anfangs an Effizienz gemangelt. „Wir haben diese zu Beginn noch zu wenig genutzt und natürlich auch zu viele Gegentore bekommen, sodass es schwer war, erfolgreich zu sein.“
Defensive als Schlüssel zur Stabilität
Besonders deutlich wird diese Phase in einer Zahl: „Wir haben in den ersten acht Spielen 24 Gegentore bekommen. Da wird es bei aller offensiver Qualität auch schwierig, Spiele zu gewinnen.“ Die Reaktion folgte konsequent. „Dies haben wir angepasst“, sagt er, „und so konnten auch die Gegentore enorm reduziert werden.“ Diese Entwicklung bezeichnet der Trainer als entscheidend: „Das ist die Basis, um erfolgreich zu sein.“ Die Mannschaft habe sich „diesbezüglich enorm gesteigert“.
Teilnahme am Winter-Cup
Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 19. Januar. „Wir werden wieder einige Testspiele absolvieren“, erklärt Steinhauser. Zu den Höhepunkten zählen ein Blitzturnier mit dem FC Radolfzell und dem Oberligisten FV Ravensburg, ein Testspiel gegen den SC Pfullendorf sowie die Teilnahme am Winter-Cup des SV Oberzell. Dort trifft der VfB unter anderem auf den FV Ravensburg, den TSV Berg und den SV Oberzell. Inhaltlich bleibt der Fokus klar: „Wir werden neben der körperlichen Fitness wieder an unserem Spiel mit und gegen den Ball arbeiten und unsere Spielidee weiter festigen.“
Ziel: Punkte sammeln, Sicherheit schaffen
Trotz der guten Ausgangslage bleibt Steinhauser realistisch. „Für uns geht es trotz guter Ausgangslage nach wie vor darum, möglichst schnell die nötigen Punkte einzufahren.“ Hintergrund ist die unklare Abstiegssituation. „Da es vermutlich einige Absteiger geben wird, müssen wir schauen, dass wir auf die 45 Punkte kommen.“ Entsprechend formuliert er das Ziel klar: „Wir werden versuchen, weiter zu punkten und wollen unseren aktuellen Platz möglichst lange halten. Es wird definitiv eine sehr harte Rückrunde.“
Vertrauen in den bestehenden Kader
Personell setzt der VfB auf Kontinuität. „Grundsätzlich streben wir keine Veränderungen an, da wir großes Potenzial im Kader sehen“, sagt Steinhauser. Zudem kehren nach und nach Langzeitverletzte zurück. „Timo Segelbacher war schon zum Ende der Vorrunde dabei“, erklärt er. Danfa Fati Mulai werde nach seinem Wadenbeinbruch langsam herangeführt, Marcel Scheuböck könnte nach seiner Fersenoperation „eventuell gegen Ende der Saison wieder einsteigen“, werde aber „definitiv langsam herangeführt“.
Blick auf die Liga
Im Meisterschaftsrennen sieht Steinhauser drei Teams vorne. „Ich denke, dass Reutlingen, Holzhausen und Berg die ersten Plätze untereinander ausmachen.“ Entscheidend werde sein, wer am besten aus der Winterpause kommt und konstant spielt. "Reutlingen war bislang sehr konstant und steht zurecht an der Spitze. Der Rest der Liga spielt vermutlich gegen den Abstieg und wird versuchen, möglichst schnell die nötigen Punkte zu holen – unter anderem wir.“