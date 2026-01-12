VfB Friedrichshafen: "Wir ruhen uns definitiv nicht darauf aus"

Ankommen in einer anspruchsvollen Liga Als Aufsteiger hat sich der VfB Friedrichshafen in der Verbandsliga Württemberg schnell mit der Realität einer physisch und taktisch anspruchsvollen Spielklasse auseinandersetzen müssen. „Nach einem holprigen Start haben wir uns Spiel für Spiel gesteigert“, sagt Trainer Stephan Steinhauser. Gerade in den Bereichen „Cleverness, Zweikampfverhalten und Intensität“ habe seine Mannschaft dazugelernt und sich an die Liga angepasst. Diese Entwicklung sei Voraussetzung dafür gewesen, „gute Ergebnisse zu erzielen“. Entsprechend fällt das Zwischenfazit positiv aus: „Wir sind einerseits mit dem Tabellenstand und der Punkteausbeute, andererseits aber auch mit der Spielweise sehr zufrieden.“ Zugleich betont Steinhauser: „Wir ruhen uns aber definitiv nicht darauf aus.“ Offensive Qualität früh sichtbar Auffällig war in der Vorrunde vor allem die offensive Ausrichtung der Friedrichshafener. „Unser Angriffsspiel hat relativ schnell gut funktioniert“, erklärt Steinhauser. Selbst gegen Spitzenteams wie Holzhausen oder Reutlingen habe man sich zahlreiche Torchancen erspielt. „Wir hatten in allen Spielen zahlreiche Torchancen“, sagt der Trainer rückblickend. Allerdings habe es anfangs an Effizienz gemangelt. „Wir haben diese zu Beginn noch zu wenig genutzt und natürlich auch zu viele Gegentore bekommen, sodass es schwer war, erfolgreich zu sein.“

Defensive als Schlüssel zur Stabilität Besonders deutlich wird diese Phase in einer Zahl: „Wir haben in den ersten acht Spielen 24 Gegentore bekommen. Da wird es bei aller offensiver Qualität auch schwierig, Spiele zu gewinnen.“ Die Reaktion folgte konsequent. „Dies haben wir angepasst“, sagt er, „und so konnten auch die Gegentore enorm reduziert werden.“ Diese Entwicklung bezeichnet der Trainer als entscheidend: „Das ist die Basis, um erfolgreich zu sein.“ Die Mannschaft habe sich „diesbezüglich enorm gesteigert“. Teilnahme am Winter-Cup Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 19. Januar. „Wir werden wieder einige Testspiele absolvieren“, erklärt Steinhauser. Zu den Höhepunkten zählen ein Blitzturnier mit dem FC Radolfzell und dem Oberligisten FV Ravensburg, ein Testspiel gegen den SC Pfullendorf sowie die Teilnahme am Winter-Cup des SV Oberzell. Dort trifft der VfB unter anderem auf den FV Ravensburg, den TSV Berg und den SV Oberzell. Inhaltlich bleibt der Fokus klar: „Wir werden neben der körperlichen Fitness wieder an unserem Spiel mit und gegen den Ball arbeiten und unsere Spielidee weiter festigen.“