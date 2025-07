VfB Friedrichshafen: "Vertrauen der Mannschaft aus der letzten Saison"

Nach einer starken Saison in der Landesliga hat sich der VfB Friedrichshafen den Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg gesichert. Der neue Trainer Stephan Steinhauser blickt im FuPa-Teamcheck zufrieden zurück – und realistisch voraus.

Aufstieg als Belohnung einer konstanten Entwicklung



Der VfB Friedrichshafen hat sich 2024/2025 mit kontinuierlicher Entwicklung den Lohn für harte Arbeit geholt. „Definitiv sehr zufrieden“, lautet das Fazit von Trainer Stephan Steinhauser, der letzte Saison noch als Spieler aktiv war. „Die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel weiterentwickelt und ist am Ende verdient in die Verbandsliga aufgestiegen. Wenn man die letzte Saison Revue passieren lässt, kann man keinen Spieler explizit hervorheben“, betont der Coach. Vielmehr sei es das Kollektiv gewesen, das den Unterschied ausmachte: „Die Mannschaft hat sich als Team stets weiterentwickelt und das war am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg!“

Ein schweres Los im Pokal als erster Gradmesser



„Das erste Highlight wird sicherlich die erste Runde im WFV-Pokal in Reinstetten“, sagt Steinhauser. „Ein Gegner, der uns mit Sicherheit alles abverlangen wird.“



Die Zielsetzung für die Spielzeit 2025/2026 lautet wie folgt: "Als Aufsteiger gibt es nur ein Ziel: Wir müssen uns schnell an die Intensität der Verbandsliga anpassen und wollen natürlich in der Liga bleiben."

Die Grundlage dafür soll auch weiterhin das funktionierende Mannschaftsgefüge sein. „Wir vertrauen der Mannschaft aus der letzten Saison, die auch im Kern schon länger zusammenspielt.“