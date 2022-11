VfB Friedrichshafen schlägt SV Sulmetingen verdient mit 2:0 (1:0)

Wenig zu holen gab es für den SV Sulmetingen auf dem Kunstrasen des VfB. Über die gesamte Spielzeit war die Heimelf vor allem spielerisch die bessere Mannschaft und kam zu einem verdienten Heimsieg.

Die ersten Abschlüsse des VfB verzeichnete Pascal Booch. Ein Schuss aus 25 Metern ging deutlich über das SVS-Tor (6.), ein Abschluss aus 20 Metern war kein Problem für SVS-Keeper Marco Pohl, der für den angeschlagenen Christoph Werz zwischen den Pfosten stand. Die nächsten gefährlichen Aktionen verzeichnete der Torjäger der Heimelf, Sascha Hohmann, mit einem Volleyschuss über das Tor (17.) und einer noch von der SVS-Abwehr geblockten Abschlussaktion (26.). Ein Schuss des agilen Sebir Elezi aus 25 Metern stellte Pohl ebenfalls vor keine großen Herausforderungen (31.). Die Großchance zur Führung vergab Sascha Hohmann in der 33. Minute. Nach starker Flanke von Elezi setzt er einen Kopfball freistehend aus 4 Metern neben das Tor. Die verdiente Führung des VfB fiel dann in der 35. Minute. Die Mauer des SVS war zu löchrig, so dass ein Freistoß von Hohmann aus 20 Metern abgefälscht durch diese ging und der Ball so ins Tor trudelte.