VfB-Frauen: "Wollen Fans von Beginn an mitnehmen"

Leistungstests, öffentliches Training, Begrüßung durch Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth. Einblicke in die Trainingswoche der VfB Frauen.
Nach der Leistungsdiagnostik am Dienstag tauschten die VfB Frauen am Mittwoch die Laufschuhe wieder gegen die Fußballschuhe ein. Vor einigen weiß-roten Anhängern trainierte das Team von Cheftrainer Nico Schneck öffentlich. Nach begrüßenden Worten vom VfB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth rollte der Ball auf dem Trainingsplatz M1 an der Mercedesstraße am Mittwochnachmittag. Ob Torschuss, Passübung oder Abschlussspiel – es war einiges geboten. „Ich bin gut in Stuttgart angekommen und fühle mich schon richtig wohl hier. Ein paar Mädels kannte ich bereits, das macht es am Anfang natürlich immer etwas einfacher“ sagt Mira Arouna, die von der Eintracht II an den Neckar wechselte. „Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut. Jetzt gilt es, sich als Team optimal zu finden und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen. Ich freue mich schon auf meine erste Bundesliga-Saison.“
Nach der Einheit ging es zu den Zuschauern. „Schön, dass einige Fans heute beim Training dabei waren. Support ist unabhängig vom Ergebnis. Wir wollen unsere Fans von Beginn an mitnehmen, damit sie die Mannschaft und unser neu formiertes Trainerteam kennenlernen“, sagt Nico Schneck. „Die ersten Tage waren sehr positiv. Wir freuen uns, dass wir jetzt auf dem Platz so richtig loslegen können. Es ist schon eine gute Intensität drin – und das muss auch so sein. Gewisse Standards sind uns wichtig. Wir werden sie in der Bundesliga brauchen.“ In den kommenden Wochen wird nun mit dem 30-köpfigen Kader die Basis für die neue Spielzeit gelegt. „Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft, müssen jedoch auch erst wieder ein neues Rollenbild entwickeln. Die Kennlernzeit ist eine schöne Zeit. Ich habe das Gefühl, dass jede von Beginn an sie selbst sein kann. Das sind gute Voraussetzungen, um ein gutes Miteinander und eine Chance auf Erfolg zu haben.“
Nach der Einheit ging es zu den Fans. Selfies, Autogramme und das eine oder andere Gespräch mit den Zuschauern rundete das öffentliche Training ab.
Sieben von elf Neuzugängen auf dem Platz
Zu sehen bekamen die anwesenden VfB-Fans neben dem neu formierten Trainerteam bereits einige Neuzugänge in Cannstatt. Insgesamt werden elf neue Spielerinnen künftig das Brustring-Trikot in der Bundesliga tragen – darunter namhafte Akteurinnen mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung, sowie Talente aus der eigenen Jugend.
Greta Stegemann (SC Freiburg), Chantal Hagel (FC Sevilla), Julia Mickenhagen (Bayer 04 Leverkusen), Mira Arouna (Eintracht Frankfurt II), Katana Norman (SoCal FC), Laura Carollo und Svenja Hecke (beide VfB Frauen U17) sind bereits in die Vorbereitung eingestiegen. Laura Giuliani (AC Mailand) und Ada Achcińska (1. FC Köln) werden in den kommenden Tagen hinzustoßen. Luzie Zähringer (FC Bayern München, Leihe) steht mit Deutschlands U19 bei der UEFA U-19-Europameisterschaft im Finale gegen Spanien, Verena Wieder (SV Werder Bremen) fällt derzeit noch verletzungsbedingt aus.
Der erste Test: Schweizer Erstligist FC Zürich
Am Samstag, 11. Juli gastieren die VfB Frauen im ersten Test beim FC Zürich. Die Züricherinnen haben die vergangene Spielzeit in der Women's Super League als Tabellenfünfte abgeschlossen. Anpfiff der Testpartie ist um 14 Uhr. Der Eintritt im Sportzentrum Heerenschürli ist kostenfrei.