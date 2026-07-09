VfB-Frauen: "Wollen Fans von Beginn an mitnehmen"

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Nach der Leistungsdiagnostik am Dienstag tauschten die VfB Frauen am Mittwoch die Laufschuhe wieder gegen die Fußballschuhe ein. Vor einigen weiß-roten Anhängern trainierte das Team von Cheftrainer Nico Schneck öffentlich. Nach begrüßenden Worten vom VfB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth rollte der Ball auf dem Trainingsplatz M1 an der Mercedesstraße am Mittwochnachmittag. Ob Torschuss, Passübung oder Abschlussspiel – es war einiges geboten. „Ich bin gut in Stuttgart angekommen und fühle mich schon richtig wohl hier. Ein paar Mädels kannte ich bereits, das macht es am Anfang natürlich immer etwas einfacher“ sagt Mira Arouna, die von der Eintracht II an den Neckar wechselte. „Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut. Jetzt gilt es, sich als Team optimal zu finden und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen. Ich freue mich schon auf meine erste Bundesliga-Saison.“

Nach der Einheit ging es zu den Zuschauern. „Schön, dass einige Fans heute beim Training dabei waren. Support ist unabhängig vom Ergebnis. Wir wollen unsere Fans von Beginn an mitnehmen, damit sie die Mannschaft und unser neu formiertes Trainerteam kennenlernen“, sagt Nico Schneck. „Die ersten Tage waren sehr positiv. Wir freuen uns, dass wir jetzt auf dem Platz so richtig loslegen können. Es ist schon eine gute Intensität drin – und das muss auch so sein. Gewisse Standards sind uns wichtig. Wir werden sie in der Bundesliga brauchen.“ In den kommenden Wochen wird nun mit dem 30-köpfigen Kader die Basis für die neue Spielzeit gelegt. „Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft, müssen jedoch auch erst wieder ein neues Rollenbild entwickeln. Die Kennlernzeit ist eine schöne Zeit. Ich habe das Gefühl, dass jede von Beginn an sie selbst sein kann. Das sind gute Voraussetzungen, um ein gutes Miteinander und eine Chance auf Erfolg zu haben.“