VfB-Frauen vor Gipfeltreffen: "Ein hartes Stück Arbeit"

Der Gegner: SC Sand

Im DFB-Pokal setzten sich die Willstätterinnen in der 1. Runde mit 3:0 gegen Ligakonkurrent SV Meppen durch. Anschließend gelang ein 3:2-Sieg gegen den Erstligisten 1. FC Köln, ehe im Viertelfinale ein Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena wartet.

Sand eröffnete die Saison mit Erfolgen gegen Mainz (1:0) und Wolfsburg II (4:0) sowie einer Niederlage in Bochum (1:5). Es folgten weitere Siege, unter anderem gegen Potsdam (4:0) und Warbeyen (7:1), zudem ein 1:1 in Berlin und eine 0:3-Niederlage gegen Meppen. Zuletzt gewann der SC drei Spiele in Serie.

Aktuell steht Sand mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 31:12 auf dem ersten Tabellenplatz. Beste Torschützin ist Julia Matuschewski mit acht Treffern. Dahinter folgen Pija Reininger (sieben Tore) und Milena Fischer (vier Tore). In der vergangenen Zweitliga-Saison belegte Sand mit 47 von 78 möglichen Punkten Rang vier.

Trainerstimmen: „Mit viel Freude in das Topspiel“

„Momentan sind viele meiner Spielerinnen auf einem sehr guten Leistungsniveau“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber mit Blick auf das anstehende Topspiel gegen den SC Sand. „Wir gehen mit viel Freude in diese Partie. Es wird ein enges Spiel werden. Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr stabil ist und gute Ergebnisse eingefahren hat. Sand hat vielleicht den einen oder anderen überrascht, aber ich wusste, dass sie eine gute Mannschaft haben – von daher wird das ein hartes Stück Arbeit.“

Alexander Fischinger, Cheftrainer SC Sand: „Wir freuen uns alle auf das Spitzenspiel. Wir haben einen guten Lauf, wissen aber auch, dass der VfB in der 2. Liga die besten Rahmenbedingungen hat – finanziell wie infrastrukturell. Der VfB bleibt der Topfavorit auf den Aufstieg."

Topspiel im Livestream

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag im Topspiel der 2. Frauen-Bundesliga den SC Sand empfangen. Die Partie wird ab 13 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.