VfB-Frauen verpflichten polnische Nationalspielerin vom Konkurrenten

Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt vom 1. FC Köln zum VfB. Ihr Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
Die gebürtige Polin schloss sich mit 16 Jahren dem UKS SMS Łódź an, wo sie wertvolle Erfahrungen in der ersten polnischen Liga sammelte. Mit Łódź erreichte sie in der Saison 2020/2021 die Vizemeisterschaft. Im Sommer 2021 wechselte Adriana Achcińska zum 1. FC Köln. Für den FC absolvierte die 24-Jährige in der Bundesliga und im DFB-Pokal insgesamt 92 Pflichtspiele, in denen ihr fünf Tore gelangen.
Zudem durchlief die Mittelfeldakteurin alle polnischen Jugendnationalmannschaften, war Kapitänin der U19-Auswahl und entwickelte sich zu einer wichtigen Spielerin der polnischen A-Nationalmannschaft. Ihr Debüt gab sie am 12. November 2019 beim torlosen Remis gegen Spanien. Seitdem bestritt sie insgesamt 46 Länderspiele und erzielte sieben Treffer. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere ist die erstmalige Teilnahme Polens an einer Europameisterschaft im Jahr 2025.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Adriana sich für den VfB entschieden hat. Als Cheftrainer habe ich bereits in Köln mit ihr zusammengearbeitet. ,Ada‘ überzeugt durch ihre Physis und konsequente Zweikampfführung und bringt reichlich nationale wie internationale Erfahrung mit. Neben ihren fußballerischen Fähigkeiten passt sie mit ihrem Charakter und Ehrgeiz sehr gut zu uns. ,Ada‘ ist eine echte Teamplayerin und ein absoluter Gewinn für den VfB.“
Adriana Achcińska sagt: „Ich freue mich sehr auf die Zeit in Stuttgart. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung brauche. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr gut, weshalb ich mich für den Schritt entschieden habe. Trotz meines jungen Alters möchte ich meine gesammelte Erfahrung einbringen, Professionalität ausstrahlen und der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen. Ich freue mich sehr darauf, den Club, meine neuen Mitspielerinnen und den gesamten Staff kennenzulernen und die Arbeit aufzunehmen.“