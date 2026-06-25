VfB-Frauen verpflichten polnische Nationalspielerin vom Konkurrenten Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich Adriana Achcińska, die vom 1. FC Köln an den Neckar wechselt. von vfb · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt vom 1. FC Köln zum VfB. Ihr Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.

Die gebürtige Polin schloss sich mit 16 Jahren dem UKS SMS Łódź an, wo sie wertvolle Erfahrungen in der ersten polnischen Liga sammelte. Mit Łódź erreichte sie in der Saison 2020/2021 die Vizemeisterschaft. Im Sommer 2021 wechselte Adriana Achcińska zum 1. FC Köln. Für den FC absolvierte die 24-Jährige in der Bundesliga und im DFB-Pokal insgesamt 92 Pflichtspiele, in denen ihr fünf Tore gelangen. Zudem durchlief die Mittelfeldakteurin alle polnischen Jugendnationalmannschaften, war Kapitänin der U19-Auswahl und entwickelte sich zu einer wichtigen Spielerin der polnischen A-Nationalmannschaft. Ihr Debüt gab sie am 12. November 2019 beim torlosen Remis gegen Spanien. Seitdem bestritt sie insgesamt 46 Länderspiele und erzielte sieben Treffer. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere ist die erstmalige Teilnahme Polens an einer Europameisterschaft im Jahr 2025.