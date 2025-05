VfB-Frauen verpflichten die nächste U-Nationalspielerin

Die 18-jährige U-Nationalspielerin verstärkt die VfB Frauen ab Sommer. Zuletzt lief die Außenbahnspielerin für die TSG Hoffenheim II in der Regionalliga Süd auf.

Seit der U16 trägt Leonie Schetter außerdem das deutsche Nationaltrikot. In Insgesamt 23 U-Länderspielen wurde sie zur Stammspielerin und erzielte insgesamt sechs Tore. Beim Club aus Cannstatt hat sie nun einen bis 30. Juni 2027 datierten Vertrag unterzeichnet.

Verstärkung mit Perspektive: U-Nationalspielerin Leonie Schetter wird ab Sommer Weiß-Rot tragen. Damit gelingt dem VfB nach Rosa Rückert und Eve Boettcher die Verpflichtung eines weiteren Talents mit Zukunftsperspektive. 22 Partien absolvierte die 18-jährige Außenbahnspielerin für Hoffenheims U17, ehe ihr der Sprung in den Regionalliga-Kader der Hoffenheimerinnen gelang. Insgesamt 52 Partien bestritt Leonie Schetter für die TSG II.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball: „Leonie ist eine spannende Spielerin für unsere Offensive, die auf der Außenbahn zuhause ist. Sie ist technisch versiert und bringt sehr viel Tempo und Dynamik mit. Nach Rosa Rückert und Eve Boettcher ist es uns gelungen, ab Sommer ein weiteres junges Talent für den VfB zu gewinnen.“

Leonie Schetter: „Ich freue mich sehr, ab Sommer das VfB Trikot zu tragen. Ich komme aus Waiblingen, bin mit dem VfB aufgewachsen und mit meiner Familie an Heimspieltagen regelmäßig in der Cannstatter Kurve gestanden. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, nun selbst für diesen Club spielen zu können. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen und durchzustarten.“