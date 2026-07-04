VfB-Frauen starten mit neuem internationalen Trainerteam

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Zurück in Cannstatt: Die Frauen des VfB Stuttgart haben am gestrigen Freitag die Vorbereitung auf die Bundesliga aufgenommen. Mit dabei waren neue Gesichter auf und neben Platz.

Am Freitagnachmittag hat Chefcoach Nico Schneck zusammen mit seinem neu formierten Trainerteam die Mannschaft nach der rund sechswöchigen Sommerpause erstmals wieder auf dem Trainingsplatz empfangen. „Die Sommerpause war schön, aber ich freue mich auch sehr, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Nico Schneck. „Wir haben einige erfahrene Spielerinnen dazubekommen, die nicht zur sportlich und menschlich zu uns passen, sondern sich bereits voll mit dem VfB identifizieren. Die Mischung ist sehr gut, die Stimmung ist top. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team den Grundstein für die Bundesliga zu legen.“

Teambesprechung, Kennlernspiele und Spaß standen zum Auftakt in die Sommervorbereitung im Mittelpunkt. In den kommenden sechs Wochen legen Nicole Billa und Co. die Basis für die erste Bundesliga-Saison im VfB-Frauenfußball. Die Laune war passend zu den sommerlichen Temperaturen bestens, Neuzugang Chantal Hagel direkt mittendrin. „Es fühlt sich schon richtig familiär an, weil man schon einige Spielerinnen kennt“, sagt Chantal Hagel, die vom FC Sevilla zum VfB kam. „Nach unserer ersten Mannschaftsbesprechung ging es direkt das erste Mal zusammen auf den Platz. In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam arbeiten, uns alle noch besser kennenlernen, sodass jede ihren Platz im Team findet. Die Vorfreude steigt. Es kann losgehen.“

Zum Auftakt war, unter anderem durch die Nationalmannschaftsabstellungen, noch nicht die gesamte Mannschaft in Cannstatt zusammengekommen. In den nächsten Tagen wird der 30-köpfige Kader dann komplett sein. Lenelotte Müller und Luzie Zähringer sind derzeit noch mit Deutschlands U19 bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina im Einsatz. Adriana Achcinska und Laura Giuliani werden demnächst ins Mannschaftstraining einsteigen. Rosa Rückert und Verena Wieder fallen verletzungsbedingt aus, waren heute beim Trainingsauftakt jedoch bei der Mannschaft. Ein gemeinsames Grillen rundete die erste Trainingseinheit ab.

Öffentliches Training am Mittwoch, 8. Juli

Wer ein Training der VfB Frauen aus nächster Nähe verfolgen möchte, hat am kommenden Mittwoch bereits die Möglichkeit dazu. Die Einheit am 8. Juli ist öffentlich. Trainiert wird von 14.30 Uhr auf den neuen Trainingsplätzen M1/M3 an der Mercedesstraße. Mit dabei: Chefanimateur Fritzle, Eventmodule für Groß und Klein sowie die Möglichkeit, sich das eine oder andere Autogramm oder Selfie mit den Spielerinnen nach der Einheit zu sichern.

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Während Cheftrainer Nico Schneck, der die Mannschaft am 26. März 2026 in der 2. Frauen-Bundesliga übernommen hatte, längst in Cannstatt angekommen ist, kamen zum internen Trainingsauftakt am 3. Juli fünf weitere Neuzugänge im Trainerstab und Staff hinzu. Darunter zwei Co-Trainer, eine Athletiktrainerin, ein Torwart-, ein Reha-Trainer sowie eine Zeugwartin. Miriam Hanemann wird weiterhin als Torwarttrainerin fungieren, Christian Liedtke bleibt Physiotherapeut und Simon Kubach Spielanalyst des Neu-Bundesligisten aus Cannstatt.

Co-Trainer-Duo: Samuel Fagerholm und Ivana Rudelic

Zwei neue Gesichter werden fortan zusammen mit Chefcoach Nico Schneck an der Seitenlinie stehen. Samuel Fagerholm übernimmt das Amt als Co-Trainer, welches er zuletzt bei ACF Fiorentina ausgeübt hatte. Der 33-jährige Finne besitzt die UEFA Pro Lizenz und leitete bereits das Frauenteam Aland United in der finnischen ersten Liga, der Kansallinen Liiga, von 2018 bis 2020 als Cheftrainer an. Im Jahr 2020 holte er mit der Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. „Ich freue mich sehr, hier zu sein“, sagt Samuel Fagerholm. „Der Club nimmt den Frauenfußball sehr ernst und unser Team hat ein großes Entwicklungspotenzial. Gemeinsam wollen wir etwas aufbauen und den VfB-Frauenfußball in der Bundesliga etablieren. Für mich persönlich ist es eine neue Liga und zugleich eine tolle Chance. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

Co-Trainerin Ivana Rudelic komplettiert das Trainergespann. Die 34-Jährige beendete in diesem Sommer ihre aktive Fußballkarriere beim FC Basel und spielte zuvor in Deutschland bei Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München und FF USV Jena. Zuletzt fungierte die 40-fache kroatische Nationalspielerin als CO-Trainerin des FC Basel und besitzt die UEFA A-Lizenz. „Für mich beginnt ein neues Kapitel und die Chance, nun die ‚andere Seite‘ kennenzulernen“, sagt Ivana Rudelic. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und möchte meine 15 Jahre Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz nun von der Coaching-Perspektive mit einbringen.“

Athletiktrainerin aus dem NLZ: Elena Danner

Elena Danner wird sich fortan um die Trainingsinhalte in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit kümmern. Die 29-jährige Athletiktrainerin besitzt die UEFA B-Lizenz und war zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des VfB und für den Österreichischen Fußballverband (ÖFB) tätig. „Nach meiner Zeit im VfB NLZ hat sich die Möglichkeit ergeben, bei den VfB Frauen einzusteigen. Von Beginn an war ich von der Idee überzeugt und freue mich total, mein bislang gesammeltes Wissen und meine Erfahrung einzubringen“, sagt Elena Danner.

Frederik Drechsler komplettiert das Torwarttrainer-Duo

Frederik Drechsler wird künftig das Torspielerinnen-Trio Laura Giuliani, Kiara Beck und Eve Boettcher hauptverantwortlich coachen. Der 29-Jährige arbeitete zuletzt als Torwarttrainer bei den Cape Town Spurs sowie beim Durban City Football Club in Südafrika. Zuvor war der gebürtige Mainzer als Torwarttrainer in der 05er Jugend tätig sowie bei der Juniorinnen-Nationalmannschaft des DFB. Frederik Drechlser besitzt die UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz, die höchste Lizenz im Fußball in diesem Bereich. Miriam Hanemann bleibt den VfB Frauen ebenfalls als Torwarttrainerin erhalten.

„Ich freue mich, nach einer spannenden Zeit im Ausland wieder in Deutschland zu sein und gemeinsam mit dem Trainerteam und Staff den VfB-Frauenfußball in der Bundesliga zu etablieren“, sagt Frederik Drechsler. „Die Gespräche waren sehr gut und die Überzeugung für die Zusammenarbeit schnell gegeben. Kiara und Eve kenne ich noch aus unserer gemeinsamen Zeit beim DFB. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und die Arbeit mit unserem talentierten und erfahrenen Torwart-Trio aufzunehmen.“

Christian Heinrich wird Reha-Trainer

Für eine schnelle und bestmögliche Rückkehr auf den Platz und Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining wird Christian Heinrich fortan im Verbund mit dem bereits beim VfB festangestellten Physiotherapeuten Christian Liedtke sorgen. Der 30-Jährige kommt aus der VfB Reha-Welt. „Ich freue mich sehr, meine Tätigkeiten in der VfB Reha-Welt nun auch auf die ‚On-Field Reha‘ auszuweiten“, sagt Christian Heinrich. „Ich bin gespannt auf die anstehende Bundesliga-Saison und freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben."

Silke Paul unterstützt als Zeugwartin

Hinter den Kulissen wird fortan Silke Paul das Bundesliga-Team supporten. Die Stuttgarterin steigt in Teilzeit als Zeugwartin und Betreuerin bei den VfB Frauen ein.

Rückblick: Abschiede im Trainerteam und Staff

Zu den bereits bekannten Abgängen von Theresa Panfil (Co-Trainerin), Ersin Canpolat (Co-Trainer), Ralph Munz (Betreuer) und Desmond Thompson (Athletiktrainer) kommt Philipp Meister hinzu. Der Torwarttrainer hat das Bundesliga-Team ebenfalls zu Saisonende verlassen. Der VfB bedankt sich einmal mehr für den Einsatz in Weiß und Rot. Jede und jeder Einzelne hat in seinem Arbeitsbereich ihren und seinen Anteil am Weg, den der VfB im Bereich Frauenfußball geht und gegangen ist.