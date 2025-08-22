VfB-Frauen starten mit Heimspiel gegen den FC Bayern München II

Erstes Aufeinandertreffen beider Mannschaften

Das Duell zwischen den VfB Frauen und dem FC Bayern München II erlebt seine Premiere: Noch nie standen sich beide Mannschaften gegenüber. Mit 62 Punkten und einem Torverhältnis von 116:16 sicherten sich die Spielerinnen des VfB in der vergangenen Regionalliga-Saison die Meisterschaft. Damit gelang erstmals der Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.

Nach einer ungeschlagenen Vorbereitung unterlagen die VfB Frauen am vorherigen Wochenende in den DFB-Pokal Play-offs dem Zweitliga-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 mit 0:2. Nun richtet sich die volle Konzentration auf die bevorstehende Saison in der 2. Frauen-Bundesliga. „Wir freuen uns, dass es in der Liga endlich losgeht. Wir wollen mutig und dominant auftreten, nach vorne spielen und dabei eine gesunde Spielhärte auf den Platz bringen. Von Beginn an soll der Gegner spüren, dass hier nichts zu holen ist“, so VfB Frauen Cheftrainer Heiko Gerber.

Blick auf den FC Bayern München II

Die Spielerinnen des FC Bayern München II zeigten sich in der Vorbereitung treffsicher. Einen 4:2-Erfolg gab es gegen die SpVgg Greuther Fürth, zudem gelang ein 6:3-Sieg über RB Leipzig II. Eine Niederlage musste Jérôme Reisachers Team lediglich gegen die U20 der TSG Hoffenheim hinnehmen (2:4).

In der vergangenen Saison belegten die Münchnerinnen in der 2. Frauen-Bundesliga Platz zehn. Mit 30:45 Toren verbuchte die Mannschaft sechs Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen. Beste Torschützin war Sarah Ernst mit sieben Treffern. Ein Highlight der Vereinsgeschichte bleibt der Titel der Zweitliga-Meisterinnen in der Saison 2018/19.

Ligastart live verfolgen

Alldiejenigen, die am Sonntag nicht vor Ort dabei sein können, haben trotzdem die Chance, live mitzufiebern: Das Heimspiel unseres Teams in der 2. Frauen-Bundesliga wird sowohl auf VfB TV als auch auf dem YouTube-Kanal des VfB übertragen. Kurz vor Anpfiff wird die Partie gegen den FC Bayern München II über folgenden Link abrufbar sein: https://go.vfb.de/vfbfcbii