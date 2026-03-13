VfB-Frauen sind gewarnt: "Eine schwere und intensive Aufgabe"

Mit den VfB Frauen und dem FC Ingolstadt 04 treffen der Tabellenführer und der Tabellenachte aufeinander. Vor der Länderspielpause gewann das Team von Cheftrainer Heiko Gerber ein torreiches Spiel gegen Eintracht Frankfurt II mit 4:3, während sich der FCI beim SC Sand mit 0:3 geschlagen geben musste. Das Hinrundenspiel beider Mannschaften endete mit einem klaren 5:1-Erfolg für die Mädels aus Cannstatt.

In der Wintervorbereitung präsentierte sich der FC Ingolstadt 04 in guter Form und gewann alle drei Testspiele bei 10:1 Toren. Die bisherige Zweitliga-Saison der Schanzerinnen verläuft wechselhaft. Siege gelangen unter anderem gegen Viktoria Berlin (1:0), den VfL Wolfsburg II (3:2), den VfL Bochum (2:0), Turbine Potsdam (3:0) und die SG 99 Andernach (3:2). Niederlagen gab es hingegen gegen Borussia Mönchengladbach (2:4), den SV Meppen (0:4), den 1. FSV Mainz 05 (1:3) sowie den FC Bayern München II (1:5).

Mit 26 Punkten und einem Torverhältnis von 29:32 rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Stolte derzeit auf dem achten Tabellenplatz der 2. Frauen-Bundesliga. Beste Torschützin ist Anna-Lena Fritz, die bislang acht Treffer erzielen konnte. Auch in der vergangenen Spielzeit landete Ingolstadt auf Rang acht und kam auf 35 von 79 möglichen Punkten.

Trainerstimmen: „Von Anfang an hellwach sein“

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen Ingolstadt, wissen aber zugleich, dass es eine schwere und intensive Aufgabe werden wird. Die Schanzerinnen sind vor allem vor heimischer Kulisse unangenehm zu bespielen“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber. „Sie treten als Einheit auf, stehen kompakt gegen den Ball und haben nach vorne gute Umschaltaktionen. Für uns wird es darum gehen, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen. Wir müssen von Anfang an hellwach sein, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, fügt er hinzu.

Benjamin Stolte, Cheftrainer FC Ingolstadt 04: „Wir freuen uns auf den VfB Stuttgart. Sie verfügen über den besten Kader in der 2. Frauen-Bundesliga. Unser Ziel ist es, am Sonntag ein gutes Spiel zu machen – dann wird man sehen, was am Ende dabei herauskommt.“

Auswärtsspiel live im Stream

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag beim FC Ingolstadt 04 gastieren. Die Partie wird ab 11 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.