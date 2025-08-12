VfB-Frauen: Neuformierung der Trainerteams, Vorbereitung, neue U13

Die U17 der VfB Frauen arbeitet seit Anfang Juli in der Vorbereitung auf die anstehende Juniorinnen Oberliga-Spielzeit. Angeleitet wird das Team von Antonella Monopoli (zuletzt Videoanalystin VfL Herrenberg) und Kevin Reiner (zuletzt Co-Trainer U17 TSG Hoffenheim). Das Duo löste den langjährigen Cheftrainer der VfB Frauen U17 Patrik Recknagel ab, der seit Beginn des VfB Mädchen- und Frauenfußballs mit dabei war. Unterstützt wurde er in der vergangenen Spielzeit von Co-Trainerin Katharina Baumann, die parallel für die VfB Frauen II auflief, und Torsten Stein als Torwarttrainer. Gemeinsam holte das Trainerteam in der Saison 2024/2025 das Double aus Meisterschaft und wfv-Pokalsieg.

Die ersten Erfolge feierte das neu formierte Trainerteam bereits seit Anfang Juli. Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung schlug man den SV 67 Weinberg souverän mit 6:0. Ebenfalls überzeugend agierte man gegen den SV Jungingen (4:0-Sieg), TSV Frommern (4:1-Sieg) und Apex Predators U17 (8:0-Sieg). Im ersten Pflichtspiel trifft die U17 am 13. September, 11 Uhr, auswärts im DFB-Pokal auf die U17 des SV Menden.

Mittelfeldspielerin Charis Rock wird nach ihrem Karriereende künftig die Rolle als Betreuerin der Zweitvertretung der VfB Frauen übernehmen. Sie folgt auf Julia Pissarek, die diese Funktion in den vergangenen Jahren innehatte. Das erste Vorbereitungsspiel gewann das Team gegen den SV Oberreichenbach mit 4:0. Gegen Oberligist TSV Neuenstein musste man sich zuletzt mit 1:4 geschlagen geben. Angeleitet wird das Team weiterhin von Chefcoach Alexander Hofstetter. Der nächste Test findet am Sonntag, 17. August, 11 Uhr, gegen den Karlsruher SC II statt.

Neu: U15 Spielgemeinschaft wird zum VfB

Ab der kommenden Saison geht die Spielgemeinschaft (SGM) VfB Obertürkheim / VfB Stuttgart in den VfB Stuttgart e. V. über. Aleksandar Skiljevic, bisheriger SGM U15-Trainer, wird von Pia Neuwirth und Maria Joao dos Santos Loureiro (beide Co-Trainerinnen / Betreuerinnen) abgelöst. Die U15 bestreitet ihr Spiele weiterhin in der U17-Kreisstaffel. Gecoacht wird das Team nach wie vor von Georgia Dalla.

Neu: U13 Spielgemeinschaft

An den Start geht 2025/2026 erstmals eine U13 Spielgemeinschaft des VfB Obertürkheim / VfB Stuttgart. Das Team wird von dem Coaching-Trio Rebekka Taner, Daniela Pereira und Licia Entenmann (VfB Frauen II) angeleitet.

Der VfB bedankt sich an dieser Stelle bei Patrik Recknagel sowie bei Katharina Baumann (Trainer, Co-Trainerin U17), Julia Pissarek (Betreuerin VfB Frauen II) und Aleksandar Skiljevic (Trainer SGM U15) für das das langjährige Engagement in Weiß-Rot. Gleichzeitig wünschen wir den neuen Trainerinnen und Trainern eine tolle und erfolgreiche Saison mit ihren Teams.