VfB-Frauen mit 7:1-Ausrufezeichen, SV Hegnach mit Restchance

Kickers Offenbach fuhr einen souveränen 5:1-Auswärtssieg beim FSV Hessen Wetzlar ein. Aline Leonie Czaplicki eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, gefolgt von Leonie Gosch, die in der 25. Minute das 2:0 erzielte. Wetzlar konnte durch Freya Sophie Burk in der 52. Minute auf 1:2 verkürzen, doch Gosch (55.) und Czaplicki (70.) stellten den alten Abstand wieder her, ehe Sari Kobayashi in der 87. Minute den 5:1-Endstand besorgte. ---

Der Karlsruher SC setzte sich mit 7:3 gegen Eintracht Frankfurt III durch. Melissa Zweigner-Genzer traf gleich zweimal, zunächst in der 2. Minute zum 1:0 und dann erneut in der 51. Minute zum 5:2. Mathilda Dillmann erzielte in der 32. und 34. Minute zwei Tore, ehe Frankfurt mit Anna Seifert (38.) und Amira Kallouch (44., 64.) noch zweimal antwortete. Dillmann setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum 7:3. ---

Der TSV Schwaben Augsburg besiegte den 1. FFC Hof mit 2:1. Alea Röger brachte Augsburg bereits in der 13. Minute in Führung. Hof glich durch Isabell Kastner in der 29. Minute aus, doch Barbara Rauch erzielte in der 75. Minute den entscheidenden Treffer für Augsburg. ---

TSG 1899 Hoffenheim II setzte sich mit einem klaren 5:0 gegen SC Sand II durch. Svenja Vöhringer (22.), Rieke Jungebloed (26.), Ann-Sophie Braun (42.), Nadine Bitzer (55.) und nochmals Bitzer (59.) sorgten für die Tore des Tages und sicherten Hoffenheim II einen deutlichen Sieg. ---

Der VfB Stuttgart setzte sich mit 7:1 gegen den TSV Jahn Calden durch und bleibt weiterhin auf Meisterkurs. Mandy Islacker traf gleich dreimal: in der 8., 17. und 32. Minute. Lena Wiegand erzielte für Calden das einzige Tor in der 42. Minute. Nach dem 4:1 durch Islacker (57.) folgten Tore von Meike Meßmer (62.), Jana Beuschlein (65.) und Julia Glaser (87.), die den Endstand herstellten. ---