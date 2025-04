VfB-Frauen marschieren weiter Richtung 2. Liga, SV Hegnach verliert

Die TSG 1899 Hoffenheim II siegte klar mit 4:1 gegen TSV Jahn Calden. Sophia Gerber brachte Hoffenheim früh mit einem Foulelfmeter in der 8. Minute in Führung, und nur drei Minuten später erhöhte Janna Grimm auf 2:0 (11.). Jaqueline Gotthardt verkürzte für Calden in der 43. Minute auf 1:2. In der zweiten Halbzeit setzten Nadine Bitzer (66.) und Zoe Abegg (87.) den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Der FFC Wacker München siegte mit 4:2 in Wetzlar. Freya Sophie Burk brachte Wetzlar in der 11. Minute in Führung, doch Dilara Agac glich in der 23. Minute aus. Jule Kleymann brachte Wetzlar wieder in Führung (39.), bevor Sonja Kolb mit einem Foulelfmeter (44.) für den 2:2-Ausgleich sorgte. In der zweiten Halbzeit entschieden Agac (58. und 77.) mit ihren beiden Toren das Spiel für München. ---

In einem engen Spiel trennten sich der SC Sand II und der 1. FFC Hof mit 1:1. Jule Hartmann erzielte das erste Tor für Sand in der 2. Minute, doch Stephanie Köhler glich in der 23. Spielminute für Hof aus. ---

Karlsruher SC besiegte TSV Schwaben Augsburg mit 5:1. Melissa Zweigner-Genzer brachte Karlsruhe in der 10. Minute in Führung, doch Klara Schneider glich für Augsburg in der 28. Minute aus. Danach dominierte der Karlsruher SC das Spiel mit Toren von Mathilda Dillmann (49., 73.) und einer weiteren von Zweigner-Genzer (54.), bevor Laureen Deckenbach in der 64. Minute für den Endstand sorgte. ---

Kickers Offenbach feierte einen klaren 5:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt III. Sari Kobayashi brachte Offenbach in der 43. Minute in Führung, und Franziska Marie Riepl erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 (45.). In der zweiten Halbzeit traf Kobayashi erneut (48.), bevor Vanessa Klich (76.) und Kobayashi mit ihrem dritten Treffer (90.+2) den 5:0-Sieg perfekt machten.

---