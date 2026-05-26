VfB-Frauen leihen Nachwuchstalent des FC Bayern aus

Herzlich willkommen beim VfB, Luzie. Oder besser: willkommen daheim? Was verbindet dich mit dem VfB?

Luzie: „Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Meine Eltern und meine Brüder sind große VfB-Fans und gehen regelmäßig ins Stadion. Ich fühle mich mit dem VfB verbunden. Für meine Familie und mich ist dieser Schritt absolut besonders. Wenn ich ans Schwabenland denke, ist der VfB für mich sehr präsent.“

Wie hat deine Familie auf deine Leihe reagiert?

Luzie: „Meine Brüder und meine Eltern haben sich sehr gefreut. Natürlich haben sie mir als VfB-Fans auch dazu geraten. Es ist nicht nur für mich eine besondere Entscheidung – auch für meine Familie. Ich glaube, mein Papa hat auch die eine oder andere Träne verdrückt. (schmunzelt)“

Gab es auch eine sportliche Entscheidung?

Luzie: „Auf jeden Fall. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga habe ich die Möglichkeit, beim VfB auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Zeit und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Liga halten werden.“

Zweimal hast du mit Bayerns Zweitvertretung bereits gegen die VfB Frauen gespielt. Wie war dein Eindruck?

Luzie: „Für uns war es immer richtig ‚eklig‘ gegen den VfB zu spielen. Ich erinnere mich immer gerne an das Heimspiel im Dezember, bei dem viele FCB-Fans da waren (Anm. d. Red.: 2:2). Der VfB ist zweimal in Führung gegangen und innerhalb von drei Minuten hatten wir wiederum eine Antwort parat. Meine Gegenspielerinnen haben viel probiert, um in die Box zu kommen und aktiv zu sein. Hinten standen sie stabil. Es war richtig schwer für uns.“

Jetzt musst du deine ehemaligen Gegenspielerinnen nur noch im Training verteidigen. Zwei davon kennst du zudem aus der Nationalmannschaft. Hast du dich mit Rosa und Lenelotte vor deiner Entscheidung ausgetauscht?

Luzie: „Ich habe ab und zu mal bei ihnen nachgefragt, wie es ihnen beim VfB gefällt. Vielleicht haben sie ja etwas gemerkt. (schmunzelt) Rosa habe ich gerade zufällig in der Mensa getroffen. Ich freue mich einfach auf die Zeit hier beim VfB.“

Hast du den VfB im Aufstiegsrennen verfolgt?

Luzie: „Ja. Die Spiele, die ich schauen konnte, habe ich verfolgt und auch mitgefiebert.“