VfB-Frauen lassen keinerlei Zweifel am Aufstieg, SV Hegnach verliert

Im Spiel zwischen dem 1. FFC Hof und dem Karlsruher SC begann Hof überraschend stark und ging durch Lena Raithel in der 17. Minute in Führung. Doch der Karlsruher SC drehte das Spiel in rasantem Tempo. Mathilda Dillmann (22.), Laureen Deckenbach (23.), Janina Rebhan (28., Eigentor), Lilly Graumann (72.) und Karla Waibel (88.) erzielten die Tore und sorgten für einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. ---

Die TSG 1899 Hoffenheim II sicherte sich gegen Eintracht Frankfurt III einen verdienten 2:0-Sieg. Sara Sahiti traf in der 33. Minute zur Führung, und Leonie Schetter erzielte das zweite Tor für Hoffenheim in der 68. Minute, das den klaren Erfolg besiegelte. ---

Der VfB Stuttgart zeigte in seinem letzten Heimspiel eine herausragende Leistung und besiegte den TSV Schwaben Augsburg mit 12:0. Jana Beuschlein (2.), Maximiliane Rall (4.), Joy Castor (23.), Mandy Islacker (27., 32.), Leonie Maier (50.), Meike Meßmer (67.), Julia Glaser (84.) und weitere Tore sicherten den überzeugenden Sieg. Der VfB beendete die Saison mit einer überragenden Bilanz und sicherte sich den Aufstieg. ---

In einem spannenden Spiel zwischen dem FFC Wacker München und dem SC Sand II endete die Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Wacker München ging durch Antonie Bauernfeind (9.) und Sophie Marten (18.) in Führung, doch Sand glich durch Antonia Vohrer (71.) und Jana Wagner (87.) aus. Dilara Agac (88.) brachte München erneut in Führung, doch Wagner sorgte in der Nachspielzeit für den Ausgleich. ---

TSV Jahn Calden feierte einen 2:1-Sieg bei FSV Hessen Wetzlar. Esma Özdemir brachte Calden in der 50. Minute in Führung, aber Wetzlar glich durch Ann-Kathrin Kundermann (72.) aus. Doch Johanna Hildebrandt erzielte in der 87. Minute das entscheidende Tor für Calden. ---