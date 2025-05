VfB-Frauen können praktisch alles klar machen, SV Hegnach hofft weiter

Am Samstag spielt SC Sand II gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart (56 Punkte) führt die Liga souverän an und kann mit einem Sieg gegen Sand II (20 Punkte) die Meisterschaft festmachen, wenn Hoffenheim II nicht punktet. Durch das klar bessere Torverhältnis würden drei Punkte beim SC Sand II reichen, um die praktische Meisterschaft sicher zu haben. Rechnerisch können dann noch Zweifel bestehen. Sand II hat sich im unteren Mittelfeld der Tabelle positioniert und wird gegen den Favoriten alles versuchen, um etwas Zählbares zu holen.

Zum letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison 24/25 empfängt man die Gäste aus Wetzlar. Der FSV zuletzt mit 17 Gegentoren und 4 Niederlagen in 4 Spielen im Abwärtstrend und auf Platz 7 abgerutscht. Etwas erstaunlich denn die Gästen waren davor zusammen mit dem VFB die beste Rückrundenmannschaft. Nach wie vor bringt die Wetzlarer Offensive um Ann-Katrin Kundermann und Freya Burk je 7 Tore viel Qualität mit. Im Tor steht mit Janina Beffart eine der Besten der Liga. Der SVH will an das starke Spiel in München anknüpfen und sich mit einem Erfolg die letzte minimale Chance auf den Klassenerhalt wahren. Wir hoffen zum Abschluß nochmal auf zahlreiche Zuschauer.

