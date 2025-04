VfB-Frauen erwarten den Vierten, SV Hegnach fährt zum Zweiten

Der VfB Stuttgart geht mit 47 Punkten aus 17 Spielen als ungeschlagener Tabellenführer in das Spitzenspiel gegen den FSV Hessen Wetzlar. Die Gastgeberinnen stellen mit 83 Toren den besten Angriff der Liga. Wetzlar, aktuell Vierter, hat zuletzt fünf Niederlagen kassiert und benötigt Zählbares, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Stuttgart ist in dieser Form jedoch klar favorisiert.

