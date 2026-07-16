VfB-Frauen: Erst nach Sinsheim, dann kommt der Hamburger SV

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Der Rahmenspielplan für die erste Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht. Im ersten Heimspiel empfangen die VfB Frauen den HSV.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am heutigen Donnerstag, 16. Juli, den Rahmenspielplan für die Google Pixel Frauen-Bundesliga Saison 2026/2027 bekanntgegeben. Zum Auftakt gastieren die Mädels aus Cannstatt im Baden-Württemberg-Duell bei der TSG Hoffenheim, im ersten Heimspiel empfängt das Team von Cheftrainer Nico Schneck den Hamburger SV. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag, 21. August, der 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. Amtierender Deutscher Meister im März 2027 zu Gast

Der erste Bundesliga-Spieltag findet am Wochenende vom 21. bis 24. August statt. Die erste Runde im DFB-Pokal wird vom 26. bis 28. September ausgespielt. Die Auslosung der Spielpaarungen erfolgt nach den DFB-Pokal Play-offs, die vom 15. bis 17. August ausgetragen werden. Im Oktober pausiert die Liga erstmals aufgrund der Länderspielabstellungen vom 9. bis 12. Oktober, die Hinserie wird am letzten Spieltag des Jahres vom 18. bis 21. Dezember abgeschlossen. Im neuen Jahr starten die VfB Frauen vom 15. bis 18. Januar in die Rückrunde, zum Saisonfinale empfangen die VfB Frauen am Sonntag, 23. Mai, den 1. FC Köln. Der amtierende Deutsche Meister FC Bayern München gastiert am Wochenende vom 12. bis 15. März in Stuttgart. Die längste Auswärtsfahrt müssen die VfB Frauen mit rund 680 Kilometern im Januar 2027 zum Hamburger SV in den Volkspark auf sich nehmen, etwa 60 Kilometer und damit die kürzeste Anreise hat das Team beim Gastspiel in Sinsheim zum Saisonauftakt.

Anstoßzeiten der Google Pixel Frauen-Bundesliga Pro Spieltag finden sieben Begegnungen statt. Diese sind von Freitag- bis Montagabend so verteilt, dass jede Partie für sich alleinstehend ist. Mögliche Anstoßzeiten sind freitags um 18.30 Uhr, samstags um 12 und 14 Uhr, sonntags um 14, 16 und 18.30 Uhr sowie montags um 18 Uhr. Die zeitgenauen Ansetzungen werden im weiteren Saisonverlauf kommuniziert. Überblick der TV-Übertragungen Wer die Partie nicht live im Stadion verfolgen kann, wird digital dennoch keine Spielminute verpassen. Alle 182 Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden bei Magenta Sport und DAZN live übertragen. Sport1 überträgt zudem alle Montagabendspiele live. Ausgewählte Partien werden außerdem in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein – eines davon ist das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München. Etwaige Highlights und Interviews werden auch auf den VfB-eigenen Kanälen eingebunden. Teilnehmerfeld 2026/2027 Insgesamt 14 Teams werden die Meisterschaftsspiele in der kommenden Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bestreiten. Das Teilnehmerfeld umfasst neben dem VfB: FC Bayern München (Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger), VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, Werder Bremen, 1. FC Köln, SC Freiburg, 1. FC Union Berlin, RB Leipzig, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV und Mitaufsteiger 1. FSV Mainz 05 (Anordnung nach Abschlusstabelle 2025/2026). Google Pixel Frauen-Bundesliga 2026/2027

Spieltag Datum Heim Gast 1 21.-24. August 2026 TSG 1899 Hoffenheim VfB Frauen 2 28.-31. August 2026 VfB Frauen Hamburger SV 3 4.-7. September 2026 1. FC Nürnberg VfB Frauen 4 11.-14. September 2026 VfB Frauen VfL Wolfsburg 5 18.-21. September 2026 SV Werder Bremen VfB Frauen 6 2.-4. Oktober 2026 VfB Frauen 1. FC Union Berlin 7 16.-19. Oktober 2026 FC Bayern München VfB Frauen 8 23.-26. Oktober 2026 VfB Frauen Eintracht Frankfurt 9 6.-9. November 2026 1. FSV Mainz 05 VfB Frauen 10 13.-16. November 2026 VfB Frauen Bayer 04 Leverkusen 11 20.-23. November 2026 SC Freiburg VfB Frauen 12 11.-14. Dezember 2026 VfB Frauen RB Leipzig 13 18.-21. Dezember 2026 1. FC Köln VfB Frauen 14 15.-18. Januar 2027 VfB Frauen TSG 1899 Hoffenheim 15 22.-25. Januar 2027 Hamburger SV VfB Frauen 16 29. Januar - 1. Februar 2027 VfB Frauen 1. FC Nürnberg 17 5.-8. Februar 2027 VfL Wolfsburg VfB Frauen 18 12.-15. Februar 2027 VfB Frauen SV Werder Bremen 19 19.-22. Februar 2027 1. FC Union Berlin VfB Frauen 20 12.-15. März 2027 VfB Frauen Bayern München 21 19.-22. März 2027 Eintracht Frankfurt VfB Frauen 22 27.-29. März 2027 VfB Frauen 1. FSV Mainz 05 23 9.-12. April 2027 Bayer 04 Leverkusen VfB Frauen 24 30. April - 3. Mai 2027 VfB Frauen SC Freiburg 25 7.-10. Mai 2027 RB Leipzig VfB Frauen 26 Sonntag, 23. Mai 2027 VfB Frauen 1. FC Köln