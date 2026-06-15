VfB-Frauen erhalten Zulassung für Saison 2026/2027

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Der DFB hat das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2026/2027 der Google Pixel Frauen-Bundesliga abgeschlossen. Nach Prüfung sämtlicher eingereichter Unterlagen steht fest, dass alle bisher sportlich qualifizierten Klubs die wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Voraussetzungen erfüllen und damit für die kommenden Saison zugelassen sind. Darunter somit auch Aufsteiger VfB Stuttgart. Die Entscheidung für die Google Pixel Frauen-Bundesliga wurde durch die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG getroffen.

VfB Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle: „Mit der Lizenzerteilung für die Bundesliga haben wir nun auch formal den Schritt in die Belletage des deutschen Frauenfußballs vollzogen. Der Frauenfußball beim VfB Stuttgart wird dennoch weiter auf allen Eben wachsen, damit wir uns auch nachhaltig in der ersten Liga etablieren können. Unser übergeordnetes Ziel bleibt deshalb die kontinuierliche sportliche, organisatorische, wirtschaftliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung in der kommenden Saison und den nächsten Jahren.“ Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga

Am 10. Mai haben die VfB Frauen einmal mehr Club-Historie geschrieben. Durch den 4:1-Erfolg am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg II sicherte sich das Team von Cheftrainer Nico Schneck den Aufstieg in die höchste Spielklasse des deutschen Frauenfußballs. Mit dem direkten Durchmarsch von der Oberliga Baden-Württemberg über die Regionalliga Süd und 2. Frauen-Bundesliga bis in die Bundesliga stellt der VfB einen Rekord auf. Keinem Team waren jene drei Aufstiege in Folge zuvor im deutschen Frauenfußball gelungen. Spielpläne ab Mitte Juli

Vom 15. bis 17. August beginnt mit den Playoffs die neue Spielzeit im DFB-Pokal der Frauen. Eine Woche später, vom 21. bis 24. August, startet die neue Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Mit den Partien des 13. Spieltags (18. bis 21. Dezember) geht es in die Winterpause. Am Wochenende vom 15. bis 18. Januar 2027 startet die Bundesliga dann in das nächste Fußballjahr. Die Spielpläne werden Mitte Juli veröffentlicht.