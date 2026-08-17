VfB-Frauen: "Eine anspruchsvolle Aufgabe" im DFB-Pokal

Bereits letzte Saison trafen beide Teams in der 2. Bundesliga aufeinander. – Foto: Imago Images

Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ist ausgelost: Die VfB Frauen werden auswärts beim 1. FFC Turbine Potsdam gefordert sein. Gespielt wird vom 26. bis 28. September 2026.

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck auf den 1. FFC Turbine Potsdam. Das ergab die Auslosung, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagmittag in Frankfurt vollzogen hat. Losfee war die ehemalige Nationalspielerin und aktuelle Co-Trainerin des U23-Frauen-Nationalteams Kerstin Garefrekes. Neben ihr als Ziehungsleitern fungierte DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball Heike Ullrich. Die zeitgenaue Ansetzung wird in Kürze bekanntgegeben.

Die beiden einzigen bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Clubs fanden in der vergangenen Saison in der 2. Frauen-Bundesliga statt, die VfB Frauen entschieden beide für sich: 2:1 und 3:0 lauteten die Ergebnisse.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball: „Mit dem Spiel gegen Turbine Potsdam erwartet uns ein spannendes Duell gegen einen echten Traditionsverein im deutschen Frauenfußball. Wir freuen uns darauf, im Karli zu spielen, wissen aber auch, dass uns dort eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Im DFB-Pokal zählt am Ende nur das Weiterkommen – und mit diesem klaren Anspruch werden wir die Partie angehen.“