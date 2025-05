VfB-Frauen bejubeln praktische Meisterschaft, SV Hegnach steigt ab

Der 21. Spieltag in der Frauen-Regionalliga Süd brachte spannende Begegnungen und klare Entscheidungen. Der VfB Stuttgart sicherte sich mit einem klaren Sieg die praktische Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Abstieg von SV Hegnach und TSV Schwaben Augsburg besiegelt wurde. Für viele Mannschaften geht es nun darum, sich in den letzten Spielen der Saison zu positionieren.