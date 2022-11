VfB Forstinning: Zweite Halbzeit im Heimspielmarathon Holzkirchen kommt schwankend, aber mit Top-Torjäger

Forstinning – Die erste Hälfte des Heimspielmarathons vor der Winterpause mit vier Partien in Folge absolvierte der Landesligist mit unterschiedlichem Erfolg. Nach dem formidablen 2:1-Sieg gegen Schwaig folgte am letzten Wochenende ein kleiner Rückschlag mit dem 0:3 gegen den Kirchheimer SC. Diesen Tag und dieses Spiel durfte der VfB getrost als gebraucht abhaken. Nun werden noch Holzkirchen und zum Jahresabschluss der TuS Geretsried im Forstinninger Sportpark vorstellig und sollen nach Vorstellung der heimischen Fans ihre Gastgeschenke in Form von polsternden Punkten vorbeibringen.