VfB Forstinning wird im Home-Office Meister der Bezirksliga

– Foto: Marc Marasescu

Die Forstinninger feierten den Aufstieg in die Landesliga vor dem Liveticker. Aschheims Niederlage gegen Ebersberg machte es möglich.

Der Grund hierfür: Durch die 1:3-Niederlage des FC Aschheim gegen den TSV Ebersberg steht die Fußball-Bezirksligamannschaft vorzeitig als Meister und somit Aufsteiger in die Landesliga fest.

Am vergangenen Donnerstag erfolgte in der Gemeinde Forstinning die offizielle Amtsübergabe vom bisherigen Bürgermeister Rupert Ostermair an seinen neu gewählten Nachfolger Mathias Hirt. Am heutigen Samstag wird der erste offizielle Bauantrag auf seinem Schreibtisch landen: Der VfB Forstinning wünscht sich die Erweiterung des Rathauses um einen dringend benötigten Feierbalkon.

Nach dem zuvor verpassten Matchball mit dem 2:2-Remis beim TSV Peterskirchen blickten alle VfBler am Donnerstagabend gebannt auf den Live-Ticker des Duells zwischen dem Verfolger aus Aschheim und dem Landkreisrivalen TSV Ebersberg (Bericht unten). Zusätzlich befand sich Co-Trainer Ismail Sahmurat vor Ort und versorgte die Fußballabteilung in der WhatsApp-Gruppe mit Echtzeitinfos.

Die Ausgangslage: Mit einem Remis oder einem Ebersberger Sieg wäre der VfB aufgestiegen, bei einem Aschheimer Sieg wäre am kommenden Freitag beim direkten Duell zwischen dem Tabellenführer aus Forstinning und seinem Verfolger aus Aschheim die Entscheidung gefallen.

Nach der Vermeldung der Ebersberger Führung machte sich schon einmal ein leichtes Aufstiegskribbeln breit, mit dem Aschheimer Ausgleich wuchs die Spannungskurve. Doch mit der erneuten Führung für die Eber durch Simon Wiener in der 84. Minute verwandelte sich die Hoffnung in Erkenntnis: Der VfB Forstinning spielt wieder in der Landesliga!

Und fast zeitgleich leuchtete im BFV-Ticker auch noch der wichtige Ausgleich der Reserve des VfB beim Kreisklasse-Derby in Zorneding auf.

„Einfach im Home-Office Meister werden“, kommentierte VfB-Akteur Matija Milic jubelnd den Aufstieg. Die ersten Feierlichkeiten fanden dann auch noch in derselben Nacht statt und werden wohl noch einige Wochen andauern.