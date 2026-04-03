VfB Forstinning will in Waldperlach die Tabellenführung zurückerobern

– Foto: Marc Marasescu

Der FC Aschheim überholte Forstinning an der Spitze. Ein Sieg am Ostersonntag würde den VfB wieder auf Platz eins bringen.

Vorübergehend die Tabellenführung abgeben musste der VfB Forstinning in der Bezirksliga Ost. Hauptkonkurrent FC Aschheim siegte am Gründonnerstag mit 3:1 über den TSV Dorfen und überholte den VfB temporär. Mit einem Sieg am Ostersonntag um 14.30 Uhr beim SV Waldperlach würde die Mannschaft von Trainer Gery Lösch aber wieder an die Spitze rücken.

Das Titelduell im Gleichschritt führt auch zu einem erhöhten Mobilfunkkonsum bei den Forstinninger Fans und Funktionären über den Live-Ticker der BFV-App. Auf die Freude über den zwischenzeitlichen Dorfener Ausgleich beim Spiel in Aschheim folgte aber sogleich die Ernüchterung bei Herndl & Co. beim gemeinsamen Mitfiebern nach den entscheidenden Treffern von Diego Contento und Antonio Saponaro, dem besten Torschützen der Liga.