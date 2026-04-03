VfB Forstinning will in Waldperlach die Tabellenführung zurückerobern

Der FC Aschheim überholte Forstinning an der Spitze. Ein Sieg am Ostersonntag würde den VfB wieder auf Platz eins bringen.
Vorübergehend die Tabellenführung abgeben musste der VfB Forstinning in der Bezirksliga Ost. Hauptkonkurrent FC Aschheim siegte am Gründonnerstag mit 3:1 über den TSV Dorfen und überholte den VfB temporär. Mit einem Sieg am Ostersonntag um 14.30 Uhr beim SV Waldperlach würde die Mannschaft von Trainer Gery Lösch aber wieder an die Spitze rücken.
Das Titelduell im Gleichschritt führt auch zu einem erhöhten Mobilfunkkonsum bei den Forstinninger Fans und Funktionären über den Live-Ticker der BFV-App. Auf die Freude über den zwischenzeitlichen Dorfener Ausgleich beim Spiel in Aschheim folgte aber sogleich die Ernüchterung bei Herndl & Co. beim gemeinsamen Mitfiebern nach den entscheidenden Treffern von Diego Contento und Antonio Saponaro, dem besten Torschützen der Liga.
Somit setzte der FCA Forstinning wieder unter Druck. Ein Punktverlust in Waldperlach ist verboten. Gery Lösch kann dabei wieder auf fast alle Kaderakteure zurückgreifen, die Rotsperre von Rückkehrer Aleks Novakovic ist auch abgelaufen. Lediglich Matija Milic wird nun nach Stand der Dinge bis zum Saisonende nicht mehr auflaufen können, aufgrund einer Leistenverletzung. Zudem fehlt Stammtorhüter Michael Heidfeld bis auf Weiteres. Bei seinem ersten Ersatzauftritt am vergangenen Spieltag gegen den SV Bruckmühl überzeugte aber sein Vertreter Endri Kola und bereinigte einige brenzlige Situationen.