VfB Forstinning will gegen Töging sein wahres Gesicht zeigen

Widerstandskraft gegen Attacken an der Grasnarbe wollen Forstinning und Leo Gabelunke (weiß/hier gegen Zornedings Tobias Lentner) heute zeigen. – Foto: Sro

„Wenn wir aber trotz einer schlechten Vorstellung dann wieder drei Punkte holen, ist es auch okay.“ Allerdings befürchtet Lösch bei einer erneut durchschnittlichen Performanz seiner Mannschaft einen Punktverlust bei der „nicht leichten Aufgabe“ gegen den FC und möchte ein dominantes Gesicht beim VfB sehen. Dabei steht mit Ajlan Arifovic ein ehemals in Töginger Diensten stehender Akteur nach abgelaufener Rotsperre zur Verfügung, vielleicht kann auch Niklas Reitner nach dem Belastungstest im Abschlusstraining wieder mitwirken.

Seine Tabellenführung in der Bezirksliga Ost festigen möchte der VfB Forstinning mit einem Sieg am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark gegen den FC Töging. „Wir wollen wieder unser wahres Gesicht zeigen“, hofft VfB-Trainer Gery Lösch auch auf eine Leistungssteigerung gegenüber dem zwar mit 2:1 gewonnenen, aber doch einige Fragezeichen aufwerfenden Derby beim TSV Zorneding.

In nicht erwarteten Tabellenregionen befindet sich der Forstinninger Kontrahent aus Töging. „Wir hatten eigentlich schon erwartet, dass wir eine sorgenfreie Saison spielen“, bekundet auch Trainer Robert Berg seine Enttäuschung über den nun herrschenden Kampf um den Klassenerhalt. „Aber es ist sehr eng in der Liga und wir waren in einer Negativspirale drin.“

Immerhin landete die Mannschaft aus dem Altöttinger Landkreis am vergangenen Spieltag einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den Kellerkonkurrenten TSV Ebersberg, befindet sich aber weiterhin auf einem Relegationsplatz. Nach einem erheblichen Umbruch im Sommer folgte nun im Winter gleich wieder ein etwas größeres Revirement im Kader – vor allem mit dem TSV Ampfing fand ein munteres Wechselspielchen statt. Mit Karlo Jolic und Ivo Petrovic verließen die beiden besten Torschützen den FC Töging in Richtung der Schweppermänner. Diesen Verlust möchte Berg im Kollektiv und mit der Verantwortungsverteilung auf viele Schultern kompensieren.

Und zum Verlieren fahren die Töginger natürlich nicht nach Forstinning: „Uns schlägt man auch nicht im Vorbeigehen, wir rechnen uns schon etwas aus“, teilt Berg mit. „Aber wir müssen einen eher guten Tag haben und Forstinning einen eher schlechten.“