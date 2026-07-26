VfB Forstinning: Vier Spieler verletzt – drei davon in erster Halbzeit

Beim 1:1 des VfB Forstinning gegen den SV Nord-Lerchenau mussten vier Startspieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Defensivakteur Ajlan Arifovic erlitt eine Fußverletzung und musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Zu seinem Start in die Punktejagd in der Landesliga Südost holte sich der VfB Forstinning beim Mitaufsteiger SV Nord-Lerchenau mit dem 1:1 einen Zähler. Trotzdem blieb die Stimmung im VfB-Tross bedrückt – aufgrund von vier verletzungsbedingten Ausfällen von Startakteuren.

„Das habe ich in meiner Trainerkarriere auch noch nicht erlebt, mit drei verletzten Spielern in der ersten Halbzeit“, beklagte dann auch Trainer Gery Lösch die ungewöhnliche Häufung. Am schwersten erwischte es dabei Defensivakteur Ajlan Arifovic mit einer Fußverletzung. Eine genaue Diagnose erfolgt erst über ein MRT.

Nach 15 Minuten Unterbrechung und dem Abtransport von Arifovic ins Krankenhaus, erwischte es noch Leo Gabelunke nach einem Pressschlag mit einer Risswunde am Spann und Aleksandar Novakovic mit einer Blessur an der Achillesferse. Zu allem Unglück musste in Durchgang zwei auch Dzemo Sefidanoski raus. „Ajlan wird sicher länger ausfallen, bei den anderen drei müssen wir mal schauen“, wagt auch Lösch noch keine genauere Diagnose. „Wir wünschen allen verletzten VfB-Spielern schnellste Genesung“, zeigte sich der Sportliche Leiter des SV Nord, Felix Kirmeyer, sportlich fair.

Fußball gespielt wurde natürlich auch, aufgrund der VfB-Misere geriet aber das ganze Geschehen laut Lösch „sehr zerfahren, die ganze Struktur war verändert“. Nach dem Anpfiff wirkte der Gast aus Forstinning zunächst etwas gefälliger, das 0:1 durch Dzemo Sefidanoski schien durchaus verdient (39.). Der Feintechniker nutzte einen verunglückten Klärungsversuch eines Lerchenauer Abwehrspielers trocken aus.

Doch noch in der langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit egalisierte Dominik Besel. Der Torschützenkönig der Bezirksliga Nord in der vergangenen Saison traf mit einem Kopfball nach einer Linksflanke zum 1:1 (45.+12.).

Der Halbzeitstand bedeutete zugleich den Endstand, für weitere Treffer fehlte den beiden Mannschaften an diesem Tag letztlich die Durchschlagskraft. Kurz vor dem Spielende sorgte noch einmal VfBler Karlo Milicevic mit einer scharfen Hereingabe ohne Abnehmer für Gefahr und Cem Cevizci zeigte sich eine Spur zu eigensinnig bei der letzten Möglichkeit.

Pokal-Aus im Elfmeterschießen

„Mit dem Punkt müssen wir klarkommen“, fasste Lösch Spiel und Ereignisse zusammen. Kirmeyer sah ein „verdientes Unentschieden“.

Die Partie bedeutete zugleich die erste Runde der Qualifikation für den Totopokal. Gleich nach dem Abpfiff fand aufgrund des Unentschiedens noch ein entscheidendes Elfmeterschießen statt. Nach den Fehlschüssen der VfBler Nico Weismor und Antonio Saponaro setzte sich der SV Nord mit 5:3 durch und ist eine Runde weiter.

Groß Trübsal blasen können die Forstinninger Kicker aber nicht. Schon an diesem Mittwoch, 29. Juli, geht es mit dem nächsten Landesliga-Spieltag weiter. Der VfB erwartet zu seinem ersten Saisonheimspiel um 19.30 Uhr den SB Chiemgau Traunstein.