VfB Forstinning unterliegt TSV 1860 München vor 750 Fans mit 0:4

Flucht in den Schatten: Viele Fans suchten Schutz unter Bäumen oder Schirmen vor der Hitze. – Foto: SRO

Der Fußball-Landesligist empfing die Regionalliga-Vertretung der Löwen zum Vorbereitungsspiel. Nachwuchstalent Arian Ortivero Calderon traf dreimal für die Gäste.

Vor etwa 750 Zusehern unterlag der Fußball-Landesligist VfB Forstinning in seiner ersten Testpartie für die neue Saison dem TSV 1860 München mit 0:4 Toren. Bei dem ursprünglich gegen die Bayernliga-Vertretung der Löwen geplanten Vorbereitungsspiel erschien aufgrund der aktuellen Geschehnisse beim ehemaligen Deutschen Meister nun die wahrscheinlich in der Regionalliga auflaufende Erstvertretung der „Sechzger“.

Nach dem stimmungsvollen Einmarsch mit Einlaufkindern und sechs Fahnenschwenkern diverser Löwen-Fanklubs begannen beide Mannschaften bei hochsommerlichen Temperaturen reichlich verhalten. Zwei Vorbereitungswochen hatten die VfBler und eine die Gäste in den Beinen. Die Löwen coachte dabei mit Alper Kayabunar der Meistermacher der Bayernligamannschaft – angesichts der verworrenen Verhältnisse momentan die erste Option auf den Trainerposten.

Kaybunar durfte sich dann über die 1:0-Führung durch Arian Ortivero Calderon freuen. Seine Maßnahme, das junge Nachwuchstalent von seiner angestammten Defensivposition in die vorderste Reihe zu versetzen, fruchtete. Nach einem Angriff über die linke Seite und Hereingabe des auffälligen Emre Erdogan musste Calderon nur mehr einschieben (13.).

Nach dem ersten Löwengebrüll folgte aber erst einmal die beste Phase der Platzherren mit einem Lattentreffer von Dimitar Kirchev und einem knapp verpassten Distanzversuch von Daniele Ciarlesi. Vielleicht wäre mit einem Treffer für den VfB auch etwas mehr Fußballstimmung aufgekommen, doch der TSV 1860 setzte den Bemühungen von Forstinning mit dem 0:2 praktisch schon ein Ende.

Für uns war es neben dem Test ein superschöner Rahmen für die Jungs und den Verein.

VfB-Trainer Gery Lösch

VfB-Keeper Michael Heidfeld ließ sich zu lange Zeit und Calderon blockte den Abschlagversuch direkt ins Netz (32.). Endgültig zum Mann der Partie avancierte das vor einem Jahr von Türk Gücü zu den Löwen gewechselte Talent mit dem Tor zum 0:3 nach einem Eckstoß mit anschließender Kopfballverlängerung (39.).

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Gast mit Mat Collins, dem Sohn von Genesis-Legende Phil Collins, sogar etwas Prominenz ein. Ansonsten sorgten die Dauerwechsel und auch die Hitze für eine Partie mit vielen Leerlaufphasen. Das 0:4 besiegelte schließlich der Einwechselakteur Mustafa Tekin (80.).

Entsprechend bilanzierte auch VfB-Trainer Gery Lösch am Samstag zufrieden: „Für uns war es neben dem Test ein superschöner Rahmen für die Jungs und den Verein. Und uns wurden ein paar Sachen aufgezeigt, die wir besser machen können. Bei 1860 sind viele gute Jungs drin, die schon Potenzial haben.“