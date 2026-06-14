VfB Forstinning: Trainer Hubert Schunk hört nach 24 Jahren auf

Die Sommerpause zwischen den beiden Spieljahren ist im Fußball auch immer eine Zeit des Abschiedes. Beim VfB Forstinning beendete Hubert Schunk seine über mehrere Spielergenerationen hinweg andauernde Tätigkeit als Trainer kurz vor seinem 70. Geburtstag. Mit kurzen Unterbrechungen betreute der stets auch fordernde Übungsleiter seit dem Sommer 2000 die Herren, die U19 und zuletzt seit vier Jahren die Reserve des VfB an der Aicher Straße. Im Rahmen der Abschlussfeier der zweiten Mannschaft verabschiedeten die Vorstandschaft und Abteilungsleitung den scheidenden Trainer gebührend. Neben Schunk beendete auch sein Co-Trainer Markus Kammermaier seine Tätigkeit, zudem hängte mit Jakob Kistler der langjährige Kapitän der Reserve seine Schuhe an den Nagel. Im Bild (v.l.): Korbinian Hollerieth (3. Vorsitzender), Thomas Herndl (Abteilungsleiter), Hubert Schunk, Markus Kammermaier, Jakob Kistler und Mathias Hirt (2. Vorsitzender).