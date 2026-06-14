VfB Forstinning: Trainer Hubert Schunk hört nach 24 Jahren auf Forstinning von Christian Scharl · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser

Abschied von einem Langzeittrainer beim VfB Forstinning sowie dem Co und Kapitän. – Foto: verein

Hubert Schunk betreute seit dem Sommer 2000 die Herren, die U19 und zuletzt vier Jahre lang die Reserve des VfB. Mit ihm gehen auch Co-Trainer Markus Kammermaier und Reservekapitän Jakob Kistler.