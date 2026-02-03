VfB Forstinning siegt nach Schippendienst gegen Wacker-U19

Das Schippen hat sich gelohnt: Die VfB-Kicker (v.l.) Dimitar Kirchev, Ante Basic, Niklas Reitner, Omer Berbic, Nico Weismor, Ajlan Arifovic, Leo Gabelunke, Emirhan Keklikci, Daniele Ciarlesi und Leon Dimitric konnten auf ihrem geräumten Kunstrasen gegen die Bundesliga-U19 von Wacker Burghausen antreten. – Foto: Privat

Das Vorbereitungsspiel zwischen den beiden Fußball-Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten und dem TSV Oberpframmern fiel den winterlichen Bedingungen zu Opfer. „Die Baldhamer haben uns wissen lassen, dass sie es nicht schaffen, den Platz frei zu bekommen“, ließ Pframmerns Spielertrainer Florian Lechner wissen. „Schade, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, Spielpraxis gegen einen Ligakonkurrenten zu sammeln, gegen den wir bereits die zwei Punktspiele bestritten haben.“ Nun wolle man versuchen, „entweder das Spiel unter der Woche nachzuholen, oder einen anderen Gegner zu finden. Es wäre nämlich wichtig, dass wir Spielminuten bekommen. Fünf Vorbereitungsspiele sind dafür geplant.“ Das nächste, bereits vereinbarte, soll am Sonntag, 14.30 Uhr, beim SV Waldperlach steigen.

Letztlich war die Spielabsage für den Pframmerner Spielertrainer bei allem Engagement aber nur Nebensache. Was wirklich zählt, durfte er am vergangenen Freitag erleben. Der 33-Jährige wurde erstmals Vater. Tochter Leni kam im Ebersberger Krankenhaus zur Welt. Im Kreißsaal gaben sich dabei die Landkreiskicker quasi die Klinke in die Hand. Denn einige Stunden zuvor war es bei Peter Rauch (29, FC Anzing-Parsdorf) und seiner Frau soweit. Sie wurden Eltern eines Buben. Schon die Geburtsvorbereitung hatten die beiden Paare gemeinsam absolviert. Florian Lechner scherzhaft: „Da hatten wir ausgiebig Zeit, uns über Fußball zu unterhalten.“