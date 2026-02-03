VfB Forstinning siegt nach Schippendienst gegen Wacker-U19

Der VfB Forstinning gewinnt sein zweites Testspiel mit 4:1. Zuvor mussten die Spieler den Platz von Schnee befreien.
Das Vorbereitungsspiel zwischen den beiden Fußball-Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten und dem TSV Oberpframmern fiel den winterlichen Bedingungen zu Opfer. „Die Baldhamer haben uns wissen lassen, dass sie es nicht schaffen, den Platz frei zu bekommen“, ließ Pframmerns Spielertrainer Florian Lechner wissen. „Schade, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, Spielpraxis gegen einen Ligakonkurrenten zu sammeln, gegen den wir bereits die zwei Punktspiele bestritten haben.“ Nun wolle man versuchen, „entweder das Spiel unter der Woche nachzuholen, oder einen anderen Gegner zu finden. Es wäre nämlich wichtig, dass wir Spielminuten bekommen. Fünf Vorbereitungsspiele sind dafür geplant.“ Das nächste, bereits vereinbarte, soll am Sonntag, 14.30 Uhr, beim SV Waldperlach steigen.
Letztlich war die Spielabsage für den Pframmerner Spielertrainer bei allem Engagement aber nur Nebensache. Was wirklich zählt, durfte er am vergangenen Freitag erleben. Der 33-Jährige wurde erstmals Vater. Tochter Leni kam im Ebersberger Krankenhaus zur Welt. Im Kreißsaal gaben sich dabei die Landkreiskicker quasi die Klinke in die Hand. Denn einige Stunden zuvor war es bei Peter Rauch (29, FC Anzing-Parsdorf) und seiner Frau soweit. Sie wurden Eltern eines Buben. Schon die Geburtsvorbereitung hatten die beiden Paare gemeinsam absolviert. Florian Lechner scherzhaft: „Da hatten wir ausgiebig Zeit, uns über Fußball zu unterhalten.“
Zweiter Test, zweiter Sieg. Nach dem 4:1-Erfolg über den VfR Garching besiegte der VfB Forstinning die U19 des SV Wacker Burghausen mit dem gleichen Ergebnis. Für die Austragung der Vorbereitungspartie mussten die Akteure des Bezirksligisten und einige Mitglieder des Betreuerteams allerdings zwei Sonderschichten mit Schneeschaufeln in der Hand schieben.
„Der Platz war dann gut bespielbar,“ freute sich Co-Trainer Ismail Sahmurat über das Extraengagement seiner Spieler und dann auch über die Leistung. Nach dem schnellen 0:1 (3.) für den in der Junioren-Bundesliga kickenden Nachwuchs des Regionalligisten antwortete der VfB mit drei Treffern in kürzester Zeit. Emir Yildirim glich aus (5.) und Emirhan Keklikci schnürte den Doppelpack zum 3:1 (6. + 10). Kurz vor dem Spielende stellte Einwechselakteur Leon Dimitric den 4:1-Endstand her.