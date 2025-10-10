VfB Forstinning siegt knapp im Toto-Pokal gegen Fürstenried

Forstinning – In der vierten Runde des Toto-Pokals besiegte der VfB Forstinning den Kreisligisten FC Füstenried auswärts knapp mit 1:0 und verbleibt damit als letzte Landkreismannschaft im Wettbewerb, nachdem sowohl der TSV Grafing als auch der TSV Zorneding die Segel streichen mussten.

Zur Nervenprobe geriet für den VfB-Tross um Abteilungsleiter Thomas Herndl schon die quälend lange Anreise im Feierabendverkehr in den Münchner Süden. Am Ende hielt Forstinning dann aber trotz krankheitsbedingter Ausfälle und einer im Vergleich zu den letzten Punktpartien neu formierten Startelf die Konzentration hoch.

„Ein Leckerbissen war es aber nicht von uns“, gestand auch Trainer Gery Lösch ein. „Aber es war auch eine gute Möglichkeit für einige Akteure, Spielzeit und Minuten zu sammeln.“ Diese nutzte zum Beispiel Daniele Ciarlesi mit einer auffälligen Vorstellung und dem entscheidenden 0:1 in der 79. Spielminute. Nach einem Strafraumanspiel versetzte der Offensivakteur seine Gegenspieler, zog kurz auf und hämmerte das Spielgerät unter die Latte.

Ein weiteres Lob durfte sich Torhüter Endi Kola von Herndl abholen: „Er hat hervorragend gehalten.“ Neben den Künsten von Kola verhinderten auch Fürstenrieder Abschlussschwächen ein Gegentor. Der FC Fürstenried, bislang in der Kreisliga 1 noch ohne Niederlage, bezog damit die erste Pflichtspielpleite in dieser Saison. „Wir haben Füstenried am Ende auf Abstand gehalten, es war aber ein wildes Hin und Her,“ fasste Herndl den Sieg zusammen.