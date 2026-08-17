VfB Forstinning siegt in Kastl – Gabelunke trifft per Freistoß

Gery Lösch stand beim Sieg seiner Mannschaft in Kastl nicht an der Seitenlinie. – Foto: Roland Schäfer

Der VfB Forstinning bleibt auch nach dem fünften Saisonspiel ungeschlagen. Der überlegene Aufsteiger musste am Ende aber noch um die drei Punkte zittern.

Am Tag des offenen Tores in der Landesliga, Gruppe Südost, blieb diese Partie mit immerhin auch fünf erzielten Treffern sogar unter dem Durchschnitt. Unglaubliche 52 Tore ballerten die 18 Vereine in die Netze und sorgten für eine stimmliche Vollauslastung der Stadionsprecher.

Der VfB Forstinning fährt weiter auf der Erfolgsspur. Beim TSV Kastl siegte der Aufsteiger mit 3:2 und bleibt damit auch nach dem fünften Saisonspiel ungeschlagen. Die Begegnung bei dem Verein aus dem Altöttinger Landkreis gestaltete Forstinning über weite Strecken überlegen, musste am Ende aber noch um die verdienten drei Zähler zittern.

Fast schon ungewöhnlich erschien deshalb der torlose Pausenstand in Kastl nach einer noch verhaltenen ersten Halbzeit mit Vorteilen für den Gast aus Forstinning. „In der ersten Halbzeit hat noch der letzte Punch gefehlt“, monierte Kapitän und Ersatzcoach Nico Weismor das Ausbleiben des eigentlich verdienten Führungstreffers. Zusammen mit dem verletzten Akteur Ajlan Arifovic und Abteilungsleiter Thomas Herndl an der Seitenlinie verantwortete Weismor das Team. Gery Lösch wird ab dieser Woche nach seiner Urlaubsrückkehr wieder übernehmen.

Im zweiten Durchgang holte der VfB aber die Versäumnisse des ersten nach, auch dank von der Bank gekommener Qualität. Dzemo Sefidanoski hieß der Vorbereiter der 1:0-Führung durch einen überlegten Abschluss ins lange Eck von Neuzugang Michele Cosentino mit seinem ersten Treffer im VfB-Trikot (48.). Und das 2:0 legte dann der zur Pause ins Spiel gebrachte Sefidanoski gleich selbst auf, nach wunderbarer Kombination mit Antonio Saponaro (68.).

Die Hausherren, mit bislang zwei Siegen und drei Niederlagen im Saisonverlauf, gaben sich aber noch nicht geschlagen und kämpften in einer starken Schlussphase um einen Teilerfolg nach dem Anschlusstreffer von Marco Unterholzner (75.). Doch der VfB schlug schnell zurück: Ins schönste Abendrot hinein zauberte Leo Gabelunke, zum zweiten Durchgang erstmals wieder auf dem Feld nach überstandener Spannverletzung, einen Freistoß in den linken Torwinkel zum 1:3 (78.).

Noch einmal Spannung brachte wiederum Unterholzner mit einem sauber gesetzten Kopfballtreffer zum 2:3 (83.) nach einer Halbfeldflanke von Lucas Oldenburger, aber der VfB ließ dann nichts mehr anbrennen.

„Drei Punkte. Das ist schon einmal das Wichtigste. Ziel erreicht und unterm Strich sehr verdient gewonnen“, durfte Weismor einen 1A-Haken unter seinen Trainereinsatz setzen.